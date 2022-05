¿De qué lo defiendes? El INE no va a desaparecer, dice AMLO a habitantes de Las Lomas

¿De qué lo defiendes? Cuestionó el presidente Andrés Manuel López Obrador los carteles y mantas colocadas en residencias de Las Lomas, en la Ciudad de México, con mensajes en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

En su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario defendió su iniciativa de reforma electoral, con la que plantea, además de eliminar las plurinominales, una transformación del INE.

López Obrador manifestó en el caso de su propuesta de reforma electoral, como lo fue en el de la reforma eléctrica, para su evaluación se procura el debate, "lo que antes no ocurría".

"Va a haber debate para la reforma electoral, todo el pueblo, porque hay gente engañada, desinformada. Me estaban comentando que en Las Lomas habían unas mantas, unos carteles colocados en unas casas, que dicen: en este hogar defendemos al INE, algo así", expresó el tabasqueño.

"¿Y de qué lo defiendes? O sea si el INE no va a desaparecer, a lo mejor cambia de nombre, pero tiene que haber un órgano autónomo encargado de organizar las elecciones".

Nada más que ese órgano autónomo, encargado de organizar las elecciones, tiene que ser manejado por hombres y mujeres, honestos, íntegros, "porque no existe esto, no ha existido", sostuvo el jefe del Ejecutivo.

Te recomendamos leer:

"Los avances que hemos logrado en materia democrática se deben al pueblo, no a estos funcionarios, no a los institutos, no a los aparatos. Entonces, lo que queremos es poner en correspondencia la vocación, la voluntad democrática del pueblo, con instituciones honestas, rectas, que verdaderamente actúen con imparcialidad", señaló López Obrador.

Debate en reforma electoral

La iniciativa del Presidente propone transformar al INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, eliminar los plurinominales, desaparecer los Organismos Públicos Locales y reducir el financiamiento a partidos políticos.

"Es importante que se abra el debate, que se trate el asunto. Antes iban a reformar la Constitución y el pueblo no se enteraba, solo arriba, porque, como tenían el control absoluto de los medios de comunicación, la gente no se percataba, lo manipulaban", dijo el mandatario sobre su propuesta electoral que envió al Legislativo.

López Obrador evadió hablar de las denuncias presentadas por la oposición en contra de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el canciller Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, por presuntamente intervenir en el proceso electoral de este año.