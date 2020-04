De qué murió la escritora Sor Juan Inés de la Cruz

Hace 325 años en medio de una epidemia de peste ocurrida en la entonces Nueva España murió, el 17 de abril de 1648, la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz.

Según algunas investigaciones, Sor Juana murió "ayudando a sus hermanas víctimas de una epidemia".

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México recordó este viernes que la escritora novohispana fue una de las exponentes del llamado "Siglo de Oro" de la literatura en español.

Además, cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, así como la prosa y a temprana edad aprendió a leer y a escribir.

Para muchos especialistas e investigadores, Sor Juana es considerada "la primera gran poeta hispanoamericana" y de ella destacan su deseo de emancipación y fuerza creativa, características que la convirtió "en pionera del feminismo en México".

Según una biografía publicada por el Gobierno de México, escrita por la investigadora Lourdes Aguilar Salas, Juana Ramírez de Asbaje, su nombre real, fue una "mujer del siglo XVII novohispano, conocida por su nombre religioso como Sor Juana Inés de la Cruz".

Este nombre se relaciona también con otros famosos epítetos que llevó en vida la monja jerónima tales como: Décima Musa mexicana, Fénix de América y Fénix de México.

En el texto se apuntó que los años de su nacimiento y muerte han sido discutidos, sin embargo, "después de varios estudios se puede concluir que nació el 12 de noviembre de 1648 (se pensó durante mucho tiempo en la fecha de 1651) y murió el 17 de abril de 1695".

Mientras que para el año de 1695, el 17 de abril, "muere como consecuencia de la típica enfermedad epidémica de la época, el tifus".

La especialista explicó que aquel tiempo "no se sabía nombrar a la enfermedad y se le comparaba con una enfermedad que azotaba a las plantaciones con manchas fuertes y grandes, este era el tabardillo Tifus o tabardillo, no se sabe pero ese mismo año, se sabe, murieron 7 religiosas (en el mes de abril fueron 3 de este grupo de monjas)".

Explicó que a Juana Inés "se le sepultó en el coro bajo de la iglesia del templo de San Jerónimo, actualmente extemplo de San Jerónimo de la Universidad Claustro de Sor Juana", que se ubica en pleno Centro Histórico de Ciudad de México El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 aplazó una guardia de honor que se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México.

Se determinó esa fecha por estar cercana al día de su nacimiento. Además, el INBAL explicó que trabaja con la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México para realizar la ceremonia de traslado de los restos de Sor Juana Inés de la Cruz a la Rotonda de las Personas Ilustres que se ubica en el Panteón Civil de Dolores al poniente de esta capital.

Qué es Tifus

Es una enfermedad muy contagiosa, debida a una bacteria del género rickettsia, que se transmite al hombre por medio de los piojos y las pulgas. El tifus es una enfermedad grave, en otra época mortal y extendida por todo el mundo.

El tifus transmitido por pulgas.

Poemas de Sor Juana Inés de la Cruz

Amor empieza por desasosiego

Amor empieza por desasosiego,

solicitud, ardores y desvelos;

crece con riesgos, lances y recelos;

susténtase de llantos y de ruego.

Doctrínanle tibiezas y despego,

conserva el ser entre engañosos velos,

hasta que con agravios o con celos

apaga con sus lágrimas su fuego.

Su principio, su medio y fin es éste:

¿pues por qué, Alcino, sientes el desvío

de Celia, que otro tiempo bien te quiso?

¿Qué razón hay de que dolor te cueste?

Pues no te engañó amor, Alcino mío,

sino que llegó el término preciso.

Con el dolor de la mortal herida

Con el dolor de la mortal herida,

de un agravio de amor me lamentaba,

y por ver si la muerte se llegaba

procuraba que fuese más crecida.

Toda en el mal el alma divertida,

pena por pena su dolor sumaba,

y en cada circunstancia ponderaba

que sobraban mil muertes a una vida.

Y cuando, al golpe de uno y otro tiro

rendido el corazón, daba penoso

señas de dar el último suspiro,

No sé con qué destino prodigioso

volví a mi acuerdo y dije: qué me admiro?

Quién en amor ha sido más dichoso?

En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas?

En perseguirme, Mundo, ¿qué interesas?

¿En qué te ofendo, cuando sólo intento

poner bellezas en mi entendimiento

y no mi entendimiento en las bellezas?

Yo no estimo tesoros ni riquezas;

y así, siempre me causa más contento

poner riquezas en mi pensamiento

que no mi pensamiento en las riquezas.

Y no estimo hermosura que, vencida,

es despojo civil de las edades,

ni riqueza me agrada fementida,

teniendo por mejor, en mis verdades,

consumir vanidades de la vida

que consumir la vida en vanidades.

Éste que ves, engaño colorido

Éste que ves, engaño colorido,

que, del arte ostentando los primores,

con falsos silogismos de colores

es cauteloso engaño del sentido;

éste, en quien la lisonja ha pretendido

excusar de los años los horrores,

y venciendo del tiempo los rigores

triunfar de la vejez y del olvido,

es un vano artificio del cuidado,

es una flor al viento delicada,

es un resguardo inútil para el hado:

es una necia diligencia errada,

es un afán caduco y, bien mirado,

es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.

Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba

Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba,

como en tu rostro y en tus acciones vía

que con palabras no te persuadía,

que el corazón me vieses deseaba;

y Amor, que mis intentos ayudaba,

venció lo que imposible parecía,

pues entre el llanto que el dolor vertía,

el corazón deshecho destilaba.

Baste ya de rigores, mi bien, baste,

no te atormenten más celos tiranos,

ni el vil recelo tu quietud contraste

con sombras necias, con indicios vanos:

pues ya en líquido humor viste y tocaste

mi corazón deshecho entre tus manos.