"Decidí darle una segunda oportunidad": Ainara sobre trato judicial con YosStop

Con la finalidad de que su mensaje a quienes han sufrido abuso sexual no se opacara, Ainara decidió darle una segunda oportunidad a la youtuber YosStop, afirmó hoy en conferencia de prensa.

Sin embargo, destacó que la decisión no fe fácil, sobre todo por las diferencias entre los procesos jurídicos a la influencer y a Axel “N” y Carlos "N", uno de sus agresores, luego de que éste era menor de edad al momento de la violación, por lo que obtuvo una pena menor a la de si hubiera sido adulto.

“No quería que el mensaje de mi caso se opacara o se distorsionara por la diferencia en los dos sistemas el de adolescentes y el de adultos o porque pudiera parecer una cuestión de venganza contra ella lo que me pregunté fue qué fortalecería más el mensaje y que me daría más paz y que sería lo más sanador para mí”, destacó la influencer Ainara.

Agregó que el trato de justicia restaurativa llegó después de hablar con sus abogados sobre la forma de mantener la función pedagógica de su caso y permitir a Yoselinne “N” dejar la cárcel, aunque resaltó que estará “sujeta a una serie de condiciones con las que cambiara su forma de comunicar, de tratar a las mujeres y con las que pudiera haber un cambio real en ella y en la sociedad”.

Ello, a un día de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció la reclasificación del delito por el que se procesa a Yoselinne “N”, cambiando el de pornografía infantil a discriminación, en el acuerdo entre YosStop y Ainara, y para que pudiera dejar el penal de Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa.

El acuerdo también incluye una disculpa pública por parte de Yoselinne “N”, la entrega de bienes materiales y una suma de dinero no detalladas, así como la publicación de un video al mes informando sobre lo aprendido en los talleres que deberá tomar sobre el tema de las víctimas.

Sobre la agresión

“Espero que a otras mujeres esto les de fuerza, que como a mí me apoyaron cada vez hay más personas que les van a creer y las van a poyar, no están solas. La violencia sexual o de cualquier forma no es normal y no tienen por qué tolerarla. Espero que todo esto sirva de algo, a mí me ha servido de mucho”, afirmó Ainara, quien destacó lo difícil que ha sido el proceso, sobre todo porque el video de YosStop en YouTube la obligó a hacer público su caso, cuando ella quería llevarlo en privado.

“También fue arrestada Yoseline Hoffman que me revictimizó, difundió el contenido, me insultó, denigro y descalificó ante sus millones de seguidores", puntualizó, a la vez de llamar a las demás víctimas de abuso a no quedarse calladas y buscar la justicia, que aunque puntualizó que “nunca les van a regresar lo que les quitaron”, evitarán que alguien más sea dañado.

“Axel, Carlos, Nicolás y Julián, me violaron, grabaron mi violación y ellos y otras personas difundieron el video, dos ya fueron arrestados y están enfrentando as consecuencias de sus actos. Uno de estos dos ya fue condenado, faltan los otros dos y las demás personas participaron en la difusión de ese video", afirmó.