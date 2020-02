Declara PJF que 9 de marzo será inhábil pero laborable

CDMX.- El Poder Judicial Federal (PJF) determinó que el lunes 9 de marzo será día "inhábil pero laborable", en atención a la protesta de mujeres prevista para esa fecha.

"En solidaridad con las mujeres usuarias del sistema de justicia federal que decidan participar en los movimientos convocados por diversas organizaciones para el día 9 de marzo de 2020, y con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia, los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, determinaron que dicha fecha será día inhábil pero laborable", informó el PJF.

"Un día inhábil pero laborable en el PJF, implica que no correrán plazos jurisdiccionales y que no se realizarán actuaciones judiciales en el Alto Tribunal, ni en los demás órganos jurisdiccionales del PJF; sin que ello implique un cierre de oficinas, juzgados o tribunales, los que mantendrán un horario de atención ordinario", agregó.

El PJF tiene varios días de este tipo en el curso del año, entre ellos el 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre, en los cuales sí hay labores pero no corren términos, no se publican listas de acuerdos, y la Corte y los tribunales colegiados de circuito, por regla general, no tienen sesiones ni resuelven asuntos.

Con esta decisión, es probable que otros tribunales que no forman parte del PJF, como el Federal de Justicia Administrativa, Federal de Conciliación y Arbitraje, Superior Agrario y tribunales superiores de justicia de los Estados, también fijarán el 9 de marzo como inhábil, pues todos acostumbran empatar sus calendarios con el del PJF.

El comunicado no menciona si las alrededor de 25 mil mujeres que trabajan en el PJF tendrán autorización para sumarse al paro, pero es previsible que así será.