Defiende CDMX las obras en Deportivo Guelatao

El Gobierno de la Ciudad de México cuestionó que el cierre del Deportivo Guelatao, realizado por la Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, en octubre de 2021, ocurriera meses después de que las instalaciones fueron rehabilitadas.

El Secretario de Gobierno, Martí Batres, expuso que para la remodelación se invirtieron 34 millones de pesos.

"La autoridad tenía que determinar si la inversión que se había realizado no había cumplido con su objeto o si el cierre del Deportivo Guelatao no tenía lugar, no tenía sentido alguno", expuso.

"Es cerrado por la nueva titular de la Alcaldía Cuauhtémoc, el 10 de octubre, o sea, prácticamente, poco más después de un mes de su reinauguración".

Batres subrayó que el proceso fue llevado a cabo por el Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que descartó tintes políticos, como ha señalado Cuevas.

"No es el Gobierno de la Ciudad ni los Órganos de Control del propio Gobierno de la Ciudad, quienes realizan esta sanción o la determinan, sino es el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México quien determina la sanción administrativa", sostuvo.