"Dejo empeñada mi palabra"; Jefe Diego reprocha a AMLO por L-12 a un año de la tragedia

A un año del colapso de un tramo en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que dejó como saldo 26 personas fallecidas y decenas de lesionados, un reproche particular hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador por una promesa "empeñada" hace eco en redes sociales.

El excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, asiduo crítico de López Obrador y en general de los gobiernos de la Cuarta Transformación, recordó en su cuenta de Twitter un compromiso del mandatario a propósito de la reconstrucción de la llamada Línea Dorada.

“'A más tardar en un año operará de nuevo la Línea 12 del Metro, DEJO EMPEÑADA MI PALABRA'. Hoy se cumple ese año. ¿Cuánto vale la palabra de Tartufo?", apuntó el panista, de quien el Presidente ha dicho que sostiene diferencias muy marcadas.

En junio de 2021, el tabasqueño declaró en su conferencia de prensa mañanera que lo importante era la rehabilitación de la Línea-12 del Metro lo más pronto posible para beneficio de los habitantes de Tláhuac.

"Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuac y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea con toda la seguridad, y es mi palabra", manifestó el jefe del Ejecutivo.

En respuesta a las preguntas sobre la reconstrucción de la Línea 12, López Obrador señaló entonces que se haria una revisión completa, "ya se está llevando a cabo y yo me hago cargo de eso", puntualizó.

"Y también, para que no se malinterprete, esta fue una iniciativa de la jefa de Gobierno, a la que apoyo y respaldo; pero, si hace falta, dejo empeñada mi palabra de que vamos a resolver el problema".

También urgió a que se hagan las investigaciones, se castigue a los responsables, se atienda a los familiares de las víctimas y se reparen los daños.

-- Sería en un año

-- Eso, o puede ser antes, estoy hablando de la construcción o reconstrucción de la obra.

Sheinbaum hace su trabajo: AMLO

Ayer martes, el presidente López Obrador afirmó que en el tema de la repación del daño y la atención de las víctimas tiene confianza en la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que "está haciendo su trabajo".

"Desde luego, nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano. Ya no estoy para dar consejos, pero si me lo pidieran les diría que no hagan eso, que no les ayuda, porque además de ser inhumano, de mal gusto, es muy ramplón, muy politiquero, que es también querer sacar ventaja del dolor humano. Eso no se debe de hacer, es un asunto moral", manifestó.

Sin dar fechas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo el martes que todas las semanas su administración estará informando de los avances en la reconstrucción de las obras del Metro.

"Sabemos la dificultad que están viviendo los habitantes de Tláhuac, pero no hemos abandonado ni un minuto el proceso de rehabilitación y reconstrucción, ha habido un proceso muy intenso de trabajo, de estudio, de cuál es la mejor manera de rehabilitar", expuso.

"Repito, en este caso ha estado cooperando completamente –en el caso del tramo elevado– la empresa CICSA, aportando sus conocimientos, la mejor tecnología, la supervisión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que son especialistas en soldaduras y este Comité Técnico Asesor, que son ingenieros, doctores de primer nivel".