"Demostraré mi inocencia y lo voy a exhibir a nivel internacional", afirma Diana Sánchez

Durante la noche de ayer, la actual candidata priísta al Distrito 9 de la Ciudad de México por la coalición "Va por México", Diana Sánchez Barrios, afirmó que la detención realizada en su contra es un acto del gobierno local que no le permite participar y quiere callar a todo lo que se opone a ellos.

"Demostraré mi inocencia, voy a denunciar a este gobierno y lo voy a exhibir a nivel internacional", sentenció la también líder de ambulantes en el Centro Histórico de la capital del país, mientras que una oficial de la Fiscalía General de Justicia local le leyó sus derechos durante una detención en su contra por los delitos de extorsión y robo en pandilla.

"Tiene derecho a guardar silencio y recibir un defensor público en caso de contar con algún representante legal propio. Tiene derecho a ser considerada inocente hasta que se dictamine lo contrario. Tiene derecho a no ser incomunicada, no ser tornurada ni intimidada", indicó la representantea de la autoridad mientras Sánchez Barrios transmitía en vivo su detención desde la alcaldía Cuahtémoc.

Al finalizar la lectura de su catilla de derechos, la dirigente de comerciantes en Centro Histórico aclaró que el hecho deriva de una persecución política en su contra. "Soy una mujer inocente y no tengo miedo. Voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa, no me voy a esconder".

Tras permanecer detenida provisionalmente en la FGJCDMX, fue trasladada esta madrugada al penal de Santa Martha Acatitla. La Fiscalía dio a conocer que está relacionada con almenos cinco carpetas de investigación donde se le denuncia como parte de un grupo dedicado al cobro de piso a diferentes comercianres establecido y ambulantes, a cambio de no afectar sus negocios ni integridad física.