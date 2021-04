Denuncia candidata del PAN destrucción de propaganda en Azcapotzalco

La candidata Margarita Saldaña Hernández, perteneciente a la coalición "Va por la Ciudad de México" a la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, denunció la destrucción de mantas, pendones y propaganda electoral por parte de militantes de Morena.

La abanderada del bloque del PAN, PRI y PRD destacó que estos actos provienen de su enemigo electoral de la coalición "Juntos Haremos Historia", Vidal Llerenas Morales, actual alcalde de la demarcación.

"Al parecer Vidal Llerenas sabe que no la tiene fácil, pues ya se sumó a la guerra sucia quitando mi propaganda. Parece que al candidato de Morena no le está yendo nada bien, pues la ciudadanía de Azcapotzalco no está contenta con su trabajo al frente de la alcaldía.

"De allí que, al parecer, ha optado por hacerme la guerra sucia quitando mi propaganda", sostuvo la candidata al mostrar el video de un ciudadano que se observa rompiendo los anuncios de la candidata.

Además, compartió que en la red social Twitter usuarios compartieron videos donde, presuntamente, se ve cómo los encargados de colgar las lonas de Llerenas son los que quitaron las imágenes de la panista.

En el pasado, América Rangel Lorenzana, candidata a diputada local por el Distrito 13 de Miguel Hidalgo, denunció el pasado fin de semana que integrantes morenistas vandalizaron y destruyeron parte de su propaganda.

Realiza INVEA vigilancia de establecimientos en siete alcaldías

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) dio a conocer que continúan las actividades de supervisión y vigilancia en establecimientos mercantiles inhibir el contagio y propagación de Covid-19.

El pasado sábado 10 de abril, el personal especializado en funciones de verificación realizó 678 visitas a establecimientos mercantiles, entre los que se encuentran 510 comercios de diversos giros.

En estos se verificó el cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas, tales como el uso de cubrebocas, caretas, toma de temperatura y tapetes sanitizantes, por mencionar algunas.

Estas actividades se realizaron en calles y avenidas de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

"Se revisaron 139 restaurantes, 15 giros de impacto zonal con reconversión temporal a restaurantes en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; en los cuales se advirtió el cumplimiento de las medidas sanitarias.

"De igual manera, se recorrieron las instalaciones de dos centros comerciales localizados en las colonias Pedregal de Carrasco, en Coyoacán, y Verónica Anzures, en Miguel Hidalgo, respectivamente", indicó el INVEA en un comunicado.

Finalmente, la institución mencionó que se apercibieron cinco restaurantes en las colonias Condesa (3), Centro (1) y Polanco (1), y siete establecimientos de impacto zonal ubicados también en las colonias Condesa (2) y Centro (5), mismos a los que se les exhortó a dar cumplimiento a las medidas establecidas.