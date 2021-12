Denuncia diputada Luisa Gutiérrez al morenista Nazario Norberto por acoso

La diputada local del PAN, Luisa Gutiérez Ureña, interpuso este lunes ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) una demanda en contra de su par de Morena, Nazario Norberto Sánchez, por el delito de acoso sexual.

"Hoy acudí a la Fiscalía General de la CDMX a interponer una denuncia contra el diputado Nazario Norberto Sánchez por su comportamiento inapropiado y acoso. Lo hice, porque tengo una responsabilidad con las mujeres, con las víctimas de algún tipo de violencia sexual", compartió en su cuenta de Twitter la legisladora.

Al compartir su presentación en la FGJCDMX, Gutiérrez Ureña afirmó que no fue fácil tomar la decisión, sin embargo, dijo haber hecho lo correcto al recibir apoyo y respaldo de otras mujeres que pasaron por la misma situación, de acuerdo con su testimonio.

La diputada de la bancada panista acudió a las instalaciones de la Fiscalía capitalina en compañía de Ana Villagrán, Ricardo Rubio y Christian Von Roehrich, todos ellos también diputados y representantes del PAN en la CDMX.

"Gracias al @GPPANCDMX por su acompañamiento y apoyo incondicional, gracias a todas y todos por apoyarme en este difícil incidente. Voy a devolverles su respaldo trabajando para que un día podamos, por fin, erradicar la violencia de género que hoy sufren millones de mujeres", expreso en su cuenta la diputada.

Atribuye descontrol a Sheinbaum

Antes de presentar la denuncia correspondiente, la legisladora Gutiérrez grabó un video en las instalaciones del Instituto Electoral de la Ciudad de México alegando que no pudo presentar su queja por falta de personal, cuestión por la que responsabilizó a Claudia Sheinbaum.

"Estoy afuera de las oficinas del Instituto Electoral de la Ciudad de México, lamentablemente no puedo presentar la queja que quiero interponer contra el diputado Nazario Norberto Sánchez por las agresiones sufridas durante todos estos años. Lamentablemente no la puedo presentar porque los trabajadores del Instituto no han recibido su pago, al igual que las prerrogativas de otros partidos. Claramente otro problema, más en el control de instituciones que se genera por el mal gobierno de la jefa de Gobierno", afirmó en un video.