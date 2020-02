Denuncia personal de la salud carencias en hospitales

CDMX.- El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, recorrió este jueves los institutos nacionales de Neurología y Pediatría para constatar las problemáticas con las que operan.

Acompañado de Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, y de Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, Alcocer Varela escuchó las denuncias del personal de salud.

"Estamos aquí para constatar o para ver cuál es la situación del instituto en términos del abasto de medicamentos, insumos, materiales de curación, dispositivos y lo que se requiera para cirugía, para anestesia. Queremos saber directamente cuál es la situación", dijo Reyes Terán al acudir a Neurología.

Personal de salud de ese hospital expuso que enfrentan escasez de insumos como gasas, guantes, jabón, suturas y hasta batas.

La otra semana no tuvimos absolutamente ni un guante para operar. No hay recitales, no hay batas, tenemos todas esas carencias