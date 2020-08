Denuncian maestros del SNTE descuentos en sus nóminas

Ciudad de México.- Maestros de distintos estados y adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) denunciaron que existe un "modus operandi" para descontar dinero de sus nóminas para el pago de supuestos préstamos a diversas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes).

Los afectados, que suman aproximadamente mil 200 profesores, han interpuesto demandas por fraude en tribunales de diferentes entidades contra empresas como Consupago, Crédito Real, Grupo BLJ, Financiera Fortaleza, Exitus Credit y Opcipres, entre otras.

Según las demandas reflejadas en los boletines de los Juzgados Civiles y/o Mercantiles de la Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Edomex, Chihuahua, Aguascalientes, Baja California, Tabasco, Sinaloa, Hidalgo, Jalisco y Coahuila, los descuentos vía nómina han sido realizados sin su consentimiento y sin contar con una relación o contrato con la empresa de financiamiento.

Apenas el 6 de agosto el Secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, reconoció que en la última quincena los docentes del sistema federalizado tuvieron descuentos no autorizados en sus pagos de hasta 700 pesos, lo que calificó de "acción fraudulenta".

Los descuentos, informó, se aplicaron el pasado 3 de agosto sin mediar aviso a los profesores de las Secciones 16 y 47 del SNTE.

Los maestros también han presentado comprobantes de sus nóminas, con el descuento aplicado, ante las Fiscalías Especializadas en Combate a la Corrupción de la Fiscalías Generales de cada Estado, para solicitar que se identifique a los funcionarios que autorizan los descuentos.

"Si no hay funcionarios involucrados entonces es una red criminal la que operan las empresas y hackean las nóminas, a mi me dicen que los de financiera Consupago S.A. de C.V. me prestaron 119 mil pesos, jamás he solicitado ese préstamo, ¿quién recibió ese dinero, quién autorizó el descuento?", dijo a REFORMA, la profesora Joselyn, del estado de Veracruz.