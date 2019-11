"Derrotamos límites", se coronan como los súper bomberos ante el mundo en CDMX

CDMX.- Los vulcanos de la Ciudad de México pasaron de ser vistos como una división sindical a coronarse ante el mundo como "súper bomberos".

Sin embargo, llevan toda una semana de triunfos, pues desde el domingo destacaron en la carrera vertical de mil 50 escalones: su primer reto como anfitriones en los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos, que contó con invitados de Asia y Europa.

Y ayer, al llevar al límite su adrenalina en una de sus mayores pruebas con espíritu vulcano, mostraron cómo enfrentan todo tipo de emergencias mientras arrasaban contra sus colegas de Guadalajara, Argentina, El Salvador, Ecuador y Colombia.

No había segundos para cometer errores, pues debían ganarle al reloj, en la Ciudad Deportiva, donde 10 minutos ya era un tiempo que parecía eterno.

Esta vez, la mayoría de los competidores no estaban intoxicados, como en la primera carrera donde su fase de competidor no pudo demostrarse al máximo porque su trabajo no conoce días sin enfrentar al fuego.

Aquella ocasión, aún no expulsaban el humo residual tras haber combatido durante 28 horas seguidas un incendio en el corazón del Centro Histórico, lo que impactó en su rendimiento, pero esta semana pareció darles tregua y pudieron concentrarse mejor.

La conducción del animador, las porras de los niños que gritaban "tú puedes", aunque ellos mismos no podían hacerlo más fuerte, los aplausos del público, de colegas vulcanos y las caras emocionadas y expectantes de sus familiares enmarcaron el circuito.

Mujeres y hombres se miden como iguales en las estaciones y emergencias y lo hicieron también durante el recorrido, donde el más rápido apenas estuvo a cuatro minutos.

Jueces calificaron cómo se equipaban; maniobras con mangueras; su rendimiento al subir y bajar escaleras; su habilidad para transportar neumáticos pesados y colocarse el equipo de respiración autónoma para salvar a "Randy", un maniquí de 110 kilogramos que simulaba ser una víctima inconsciente a quien los bomberos buscaban rescatar.

En la categoría libre, vulcanos obtuvieron las preseas de oro, plata y de cobre, Víctor Vargas, Juan Gálvez (ambos de CDMX) y Brayan Chamorro, de Ecuador.

Vargas, quien vivió en las entrañas del conflicto sindical que fracturó al Heroico Cuerpo de Bomberos, ahora está enfocado en consolidarse como un verdadero vulcano.

Pues busca trabajar por igual, lejos de pleitos, y poner en alto el nombre de la Capital del País ante los ojos de todo el mundo.

"Fue una unión muy fuerte, los bomberos tenemos hermandad", dijo al lado de su amigo Edzon Ledezma, también de la Capital y quien obtuvo plata en veteranos.

La rivalidad y el apoyo fueron sus motores; lo más complicado para los capitalinos fue equiparse, mientras que para los argentinos, la altura de la CDMX fue su peor enemigo.

Aún así, todos destacaron la convivencia y la primera vez, en siete años, que la CDMX logró ser incluida y salió victoriosa.

"No nada más es porque seamos bomberos, el nivel mundial ya representa otra cosa. Me siento como un deportista de primer nivel", dijo Gálvez tras el resultado, mientras lo abrazaban amigos y familiares.