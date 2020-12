Descarta Claudia Sheinbaum aplicar sanciones a quienes hagan fiestas en la CDMX

Ciudad de México.- Durante la videoconferencia de prensa, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum anunció que no se va a aplicar sanciones.

Ante el repunte de contagios y hospitalizaciones, Claudia Sheinbabum urgió a la ciudadanía sea responsable, acusó que el mayor contagio se realiza en fiestas y descartó, de nuevo, aplicar sanciones.

La mandataria afirmó que son en fiestas y reuniones es en donde hay mayor foco de contagio de Covid-19, además de compartir datos sobre cómo en la ciudad de Nueva York, donde se ha señalado que un 75% de los contagios se han registrado en fiestas e insistió en que en la Ciudad de México se apuesta por la educación, información, persuasión y comunicación.

También hay responsabilidad de los ciudadanos. No todo es el Gobierno, no todo son las sanciones, no todo son las multas, no todo es la cárcel

Explicó Claudia Sheinbuam que en su administración retiró las fotomultas porque se consideraban como ofensa o abuso y motivo de corrupción, por ello abundó que ahora hay fotocívicas.

Se le preguntó que sería una ofensa multar o sancionar aún si la gente se expone a un peligro de contagio.

A lo que respondió "puedes tomar la interpretación que tú quieras".

Claudia Sheinbaum agregó que no podría disponer de uniformados para multar por ejemplo a quien no use cubrebocas como en otras entidades.

"Imagínense en la Ciudad de México con muchos policías que tienen vulnerabilidad y que hoy están en sus casas, si se dedicaran a estar multando a la gente porque no usa cubrebocas cuando además la mayor parte de los contagios está adentro de las casas, cuando se hacen fiestas, reuniones"

Dijo la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y destacó que no pueden ingresar a cada casa, pero que sí se denuncian, acudirán a persuadir para que se termine las fiestas o las reuniones.

En tanto, añadió que en México se han registrado abusos policiales por este tipo de casos, por lo que es mejor que la ciudadanía participe y sea responsable.

La mandataria hizo un llamado a la ciudadanía para disminuir los contagios y recomendó las cinco reglas que son: