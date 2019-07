Descarta Gobierno CDMX microsismos por Línea 12

CDMX.- Luego de que la noche de este martes se presentarán microsismos en la capital del país, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que se mejorará la instrumentación en la zona, se realizará una campaña de prevención y descartó que estos sismos tengan que ver con obras de la ciudad.

Ni la explotación a los acuíferos del Valle de la Ciudad de México, la construcción de la línea 12, o la proliferación de edificaciones en la zona donde se presentaron los microsismos correspondientes a las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo son las causantes de dichos movimientos telúricos, afirmo en conferencia de prensa el Investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, en el departamento de sismología, Gerardo Suárez Reynoso.

“Estos sismos de magnitud relativamente pequeña comprados con otros que ocurren en el país con una profundidad de 2 a 3 kilómetros, muy por debajo de donde estamos realizando obras civiles o estamos extrayendo agua, realmente no hay relación”, especificó, Suárez.

Agregó que son el reflejo de fallas activas que ya en el pasado también se han presentado por debajo de la Ciudad, que no pasan de magnitud de tres grados.

Advirtió que por la zona en que se encuentra la Ciudad de México no se puede asegurar que estos movimientos dejarán de suceder o saber cuándo se repetirán.

Por su parte, el Investigador de Geotecnia del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Juan Manuel Mayoral Villa mencionó en la misma conferencia que no se suspenderá la construcción de esta ampliación de la línea 12 del metro porque no tiene nada que ver.

“Es importante continuar con ella ya que hay procesos durante la construcción que obligan a colocar lo que le llamamos “el recubrimiento secundario” en ciertos tramos y que de no hacerlo pueden poner en riesgo la seguridad de la construcción”.

La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum destacó que si bien estos microsismos han ocurrido en el pasado no significa que “porque ha ocurrido antes, no vamos a hacer nada”. Por ello envió un mensaje a la ciudadanía:

“informarle a la población que no se debe a la obra de la Línea 12, no se debe al incremento de construcciones en el poniente de la ciudad —que ocurrió en años previos—, no se debe a la extracción de agua del acuífero en esta zona; si no, se debe a fallas geológicas que existen en esta franja volcánica”, afirmó.

Sheinbaum afirmó que ahora lo que pondrán en marcha será un reforzamiento en cuanto al tema de prevención, por lo que aseveró que durante los últimos meses han trabajado en un esquema preventivo para información a la población, el cual se tenía pensado presentar en el mes de agosto, pero ante estos hechos se presentará la próxima semana.

“Y lo mejor que podemos hacer como habitantes de la ciudad es prepararnos frente a estas circunstancias, con medidas preventivas que tienen que ver con normas de construcción y otras acciones que se han venido tomando y conocer como habitantes de la ciudad qué debemos hacer en caso de sismo”.

La jefa de gobierno hizo hincapié en que otra de las acciones importantes que harán al respecto, será con el apoyo del Gobierno Federal, y será aumentar la instrumentación en la zona poniente de la ciudad. Si bien dijo que la ciudad tiene mucha instrumentación debido a que es una zona sísmica, para tener mayor conocimiento de qué ocurre en esta zona poniente se requiere tener mayor instrumentación a cargo de las instituciones científicas.

Se informó también durante esta conferencia de prensa que el día de hoy serán instalados dos acelerógrafos y un sismógrafo en la zona como parte del plan de mejorar la instrumentación.

Finalmente Sheinbaum, llamó a la calma entre la población.

“Esa es la información que les damos. Evidentemente hay que estar tranquilos frente a esta circunstancia, sabemos todos los que vimos en la ciudad que es una zona sísmica y tenemos que incrementar las labores preventivas para poder afrontar de mejor manera tanto situaciones como estas del microsismos, como otro tipo de sismos a los que ya ha vivido la Ciudad de México que tienen epicentros fuera de la ciudad”.