Descarta PGJ que Karen fuera víctima de violencia

Ciudad de México.-Laura Karen, quien fue reportada como desaparecida el martes y regresó ayer a su casa, no fue víctima de violencia.



Ernestina Godoy, titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), informó que se realizaron las diligencias necesarias hasta encontrarla.

"Afortunadamente este asunto se resolvió. Como Gobierno, como sociedad, debemos estar tranquilos, no fue un tema donde hubo acción delictiva, ella está en su casa y retomará su vida.



"Entrevistamos, como Procuraduría al conductor del taxi en el lugar en que la recogió, etcétera, hicimos diligencias y estamos para cerrar ya la carpeta.



No hay delito. Hay ahí un llamado incluso a la sociedad de que también no debemos hacer una campaña en contra de una mujer", expresó al término de un evento.



La funcionaria agregó que están por cerrar la carpeta por desaparición, y dijo que el caso se debe tratar como los demás.



"Tratemos este caso como los otros. Qué es lo que se busca, qué hay justicia en el caso de una desaparición, que aparezca, que aparezca con vida, eso se logró. Ya está, insisto, cerremos la carpeta y no es un asunto donde por este tipo de casos, la Procuraduría va a dejar de investigar. Vamos a estar siempre atentos a lo que se nos presente como denuncia y lo vamos a hacer de manera profesional, como lo hemos hecho hasta ahora", concluyó.



Laura Karen acudió esta mañana a las instalaciones de la PGJ, en la Colonia Doctores.



De acuerdo con reportes extraoficiales, la joven aceptó estar en un bar, en Hacienda Coapa, en Tlalpan, y apagó el celular tras mandarle un mensaje a su mamá en el que señalaba que el conductor del taxi que había tomado afuera del Metro General Anaya lucía sospechoso.



Añadió qué pasó la madrugada y parte de la mañana cerca de la Carretera a Cuernavaca.