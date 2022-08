Descarta Sheinbaum a Rosaura Ruiz como nueva titular de la SEP

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó que Rosaura Ruiz, actual titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) de la CDMX, vaya a dirigir la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ante la salida de Delfina Gómez, quien buscará la Gubernatura del Estado de México, la Mandataria destacó que quien la sustituya será una mujer, pero negó que se trate de alguien de la Administración capitalina.

"El viernes ya deja la Secretaría. ¿Y quién la va a sustituir? Pues lo que sabemos es que es una mujer, qué bueno que va a ser una mujer", dijo.

"En el caso de Rosaura, no tenemos ningún conocimiento de que la hayan convocado, Rosaura es de primera, como ustedes saben; entonces, vamos a esperar", dijo.

Sheinbaum consideró que Ruiz sería una buena opción para encabezar la SEP, pero enfatizó que no le gustaría que se fuera del Gobierno local.

"Me parecería muy bien, pero hasta ahora, no no queremos dejarla ir de la Ciudad", dijo.

Antes, en su conferencia de este martes, el Presidente descartó a otra mujer para liderar la SEP; la actual titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.