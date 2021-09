Descarta Sheinbaum instalación de albergues para migrantes haitianos en CDMX

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum descartó la instalación de albergues para los migrantes haitianos en la Ciudad de México, pues aseguró que serán enviados a los que ya existen en la capital del país.

Ello, pues afirmó que los extranjeros solo están de paso por la CDMX mientras la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) responde a sus solicitudes de asilo y solucionan su situación legal en el país.

“No se abre un albergue como tal, en particular, sino algunos espacios que ya existen en la ciudad en donde puedan pernoctar, si es que van a quedarse más tiempo; pero la información que tenemos es que no, no van a permanecer mucho más en la ciudad", subrayó.

Sin embargo, puntualizó que el Gobierno capitalino sí los apoyará en temas de salud, por lo que, aunque no se abrirá un albergue como en ocasiones anteriores en la Ciudad Deportiva, sí se colocará una carpa para que los haitianos reciban atención médica y asesorías por parte de la Secretaría de Gobierno (Secgob).

Y es que, además de que aseguró que los extranjeros en busca de asilo no estarán mucho tiempo en la ciudad, dijo que muchos de ellos ya pernoctan en hoteles, por lo que no será necesaria la instalación de nuevos centros, a pesar de que desde este jueves había varios albergues colapsados.

Sobre los haitianos

Tan solo este jueves, Claudia Sheinbaum aseveró que analizaban la posibilidad de abrir refugios temporales en la CDMX, pero que esto dependía del Gobierno federal y en función de la demanda que éstos tuvieran, sobre todo con la existencia de centros como la Casa del Peregrino, en la Gustavo A. Madero.

Por ello, agregó que ya tenía conversaciones con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien le habría referido que no estarían mucho tiempo en la CDMX, luego de que desde el lunes la sede de la Comar en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, se vio saturada de migrantes haitianos en busca de refugio, registrándose entre lunes y jueves alrededor de 600 solicitudes atendidas.

Leer más: ¡Por fin! Aplicarán vacuna a jóvenes en Iztapalapa, Coyoacán, Azcapotzalco y Álvaro Obregón

En tanto que la mayoría de ellos pasó varios meses en Tapachula, Chiapas, antes de seguir su camino hacia el norte, quedándose unos en la CDMX mientras que otros buscarían llegar hasta Estados Unidos.