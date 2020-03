Descartan por ahora dispersión de Covid-19

Ciudad de México.-Ante la pandemia de Covid-19, México continúa en el escenario uno, es decir, con siete casos importados, en tanto que los 177 contactos de éstos se reportan asintomáticos, indicó José Luis Alomía, titular de Epidemiología.

Explicó que a la fecha no hay transmisión secundaria de Covid-19 en el País, por lo que no es necesario tomar medidas como no saludar de beso ni de mano, cancelar eventos masivos o poner filtros en escuelas y centros laborales.

Estas medidas tendrían que tomarse ante los escenarios dos y tres, los cuales no se descarta que se presenten en México ya con cientos o miles de casos, como sucede en Italia.

Detalló que además no se tomarán medidas generalizadas en toda la República, es decir, si en un estado hay dispersión colectiva del virus no necesariamente en otro habrá.

Sobre los supuestos casos de Covid-19 que llegaron hoy al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provenientes de un vuelo de Italia, se informó que la Secretaría de Salud de la CDMX los descartó.

"Respecto al vuelo 676 de Alitalia, procedente de Roma, que arribó a las 17:00 hrs., Sanidad Internacional del @AICM_mx NO reportó ningún caso sospechoso por COVID19. Por precaución, se le tomó la temperatura a todos los pasajeros. Ninguno presentó fiebre ni síntomas", indicó la dependencia en Twitter.

Respecto a la foto que circula en redes de un supuesto caso de Covid-19 de un trabajador del AICM, quien es subido a una ambulancia por personal de salud con equipo especializado, Alomía indicó que era falso y que los trajes que ahí se muestran no son los recomendados para el virus.

Además, descartó que haya aviso oficial por parte de Estados Unidos que alerte de viaje a México por Covid-19.