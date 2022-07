Desde 2009, vecinos sufren con aguas negras en canales de Xochimilco

Pobladores de San Gregorio Atlapulco esperan desde 2009 que las aguas negras dejen de inundar los canales de Xochimilco, pero el problema persiste.

Lo que antes era un manantial con flora y fauna endémica, hoy es un canal repleto de líquido burbujeante de color gris y olor fétido.

El agua proviene del drenaje de pueblos de Milpa Alta como San Bartolomé Xicomulco, San Salvador Cuauhtenco y San Salvador Oztotepec, además de San Pedro Atocpan, donde hay una planta de tratamiento a la que debería llegar y así depositarla al embarcadero de Atenco, en los canales de San Gregorio, tras ser filtrada.

Sin embargo, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) constató en investigaciones de 2011 que del lugar vierten líquido residual y no tratado.

Al acudir a la planta, el entonces encargado, Felipe Soberanes, explicó que tiene una capacidad de 60 litros por segundo, pero que operaban a un 60 por ciento por problemas en su infraestructura.

Con la instalación del proyecto en 2009, las autoridades prometieron que no habría más descargas de agua de drenaje en los canales, pero, 13 años después, vierte residuos en Xochimilco.

La Planta de Tratamiento de Aguas San Pedro Atocpan fue inaugurada por el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, con la que buscaban detener las descargas de aguas negras en los canales; a pesar de ello, son utilizadas en el embarcadero de Atenco para el riego de la producción de hortalizas de las chinampas, pues productores han señalado que no tienen otra forma de hacerlo.

"Yo cuando comercializo me encomiendo a todos los santos. Yo hago cadenitas de oración para que no se me enferme una persona, porque (...) no van a pensar que son las instancias que no solucionan el problema, van a decir que somos los productores", dijo Jorge Ramírez, chinampero de la zona.

Habitantes de la zona han visto como con los años se ha ido deteriorando el embarcadero de Atenco, como Raúl, que de niño acompañaba a su padre para entregar ramilletes de verdolaga recolectadas por los comerciantes que vendían su mercancía en la Central de Abastos.

El paraje lucía lleno de vegetales, hortalizas y flores, que eran llevadas por los productores en canoas de madera que los acercaban desde sus alejadas chinampas.

"Teníamos contacto con el agua, era un paisaje muy bonito: tener los ahuejotes, los alcatraces y me llegó a tocar ver pescados", recordó.

Ahora sólo queda el recuerdo, pues la condición del canal provocó que los productores ya no se acerquen, inclusive hay canoas abandonadas.

Ante esta situación, vecinos de San Gregorio Atlapulco alzaron la voz en contra de las condiciones contaminantes y el problema de vivir con un drenaje rebasado, que desemboca en el paraje de Atenco desde hace más de treinta años.

"Esto era un vergel, en el Pueblo de San Gregorio en varios parajes había manantiales, agua limpia que brotaba del suelo. Hoy (...) nos tratan de engañar y no dan la cara las autoridades, porque saben que están haciendo algo mal", acusó Alberto Guerra, vecino de la zona.

Habitantes documentaron que en el drenaje donde se vierte el agua filtrada, ubicado a un costado de la Planta de Tratamiento de Aguas San Pedro Atocpan, se depositan al mismo tiempo residuales crudas sin tratamiento, contaminando una vez.

La tubería que arriba de San Bartolomé a la planta se encuentra en mal estado, con roturas y filtraciones que, al incrementarse el caudal por agua pluvial o por las noches, se desborda por las fisuras en registros y tubos.

Algunos metros detrás de la instalación se observa la huella del caudal de aguas negras que nace constantemente de las coladeras en mal estado.

El líquido residual se desborda y deja a su paso basura, lodo y deforestación en la zona de conservación en Milpa Alta, dejando inservibles producciones completas de hortalizas y vegetales.

En respuesta, el Gobierno construyó gaviones a manera de contención por los desbordes, sin resultados tangibles.

La problemática de la descarga de aguas residuales en Atenco viola el Artículo 26 de la Ley Ambiental local.

"Queda prohibido emitir o descargar contaminantes a la atmósfera, el agua y los suelos que ocasionen o puedan ocasionar desequilibrios ecológicos, daños al ambiente o afecten la salud", enuncia la regulación.

Además, hay violación al Artículo 156, que prohíbe las descargas residuales en cualquier cuerpo o corriente de agua, y del 153, que establece que los líquidos residuales deben de recibir tratamiento previo a su descarga en ríos, cuencas, vasos y demás depósitos.

La PAOT resolvió en 2011 que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Alcaldía Xochimilco deberían vigilar que los sistemas de captación de agua pluvial y de drenaje funcionen adecuadamente para evitar que se mezclen y se depositen en Atenco, pero no hay resultados tangibles hasta la fecha.

También constató que este líquido es empleado para el riego de cultivos, a pesar de que el Artículo 86 Bis 2 de la Ley de Aguas local establece que deberá ser tratada en sus diversos niveles para terrenos de productos agrícolas que se consumen crudos, que no requieren preparación para su consumo.

"Esta agua deberá estar libre de contaminantes tóxicos y de organismos patógenos", puntualiza la ley.

Pero productores de Atenco no tienen otro recurso para regar sus plantíos.

"Regamos nosotros con esta agua, con esta agua regamos nuestras hortalizas y no nada más me afecto yo al tener contacto con el agua, sino cuando los productos son llevados a comercializar", dijo Jorge Ramírez.

El hombre explicó que la producción con este líquido ha traído problemas para su salud.

"Dolores de estómago, lo más normal, no ha pasado a mayores, dolores de estómago, diarreas, pero pues han de decir (las autoridades) que los de San Gregorio son inmortales, porque riega con esta agua y nos les pasa nada", indicó.

Vecinos también colocaron recientemente pintas en diversos espacios de Xochimilco con frases como "No somos excusado de otros pueblos" y "No más aguas negras".

Sin embargo, acusaron que han sido borrados a los pocos días por autoridades de la Alcaldía.

"Nos están ahogando con los desechos de otros pueblos", lamentó Raúl, productor de la zona.

Tanto Jorge como Raúl puntualizaron que sufrir enfermedades estomacales son condiciones comunes entre los productores de la zona, pero también entre los habitantes de San Gregorio.

"Es un manantial de cochinada lo que avientan", resaltó Ramírez.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró la zona chinampera de Xochimilco como Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en 1987.

Pocos años después, el proyecto en esta población fue crear tuberías que lograran conducir el agua pluvial de la zona de las montañas de Milpa Alta a la zona chinampera, beneficiando a productores con la captación natural de agua, pero la red terminó contaminándose con el drenaje.