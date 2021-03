Desiste Fiscalía de la Ciudad de México de acción penal contra exmagistrado acusado de abuso sexual

Ciudad de México.- Esta tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó no ejercer acción penal contra un exmagistrado capitalino, acusado de presunto abuso sexual.

A través de su cuenta de Twitter (FiscaliaCDMX) la dependencia compartió un comunicado en el que señala "en la FGJCDMX ponemos al centro a las víctimas, lo cual significa creer en sus denuncias e investigar de forma profesional y exhaustiva cada caso.

Investigar nos permite identificar y acusar a probables responsables basándonos en la evidencia disponible. Ese es nuestro compromiso con la justicia, encontrar y acusar ante el juez a los probables responsables, no fabricar culpables".

Con respecto a la denuncia, se indicó que la Fiscalía ponderó en todo momento el interés superior de la niñez y la protección de las víctimas.

Por lo anterior, puso a disposición de la denunciante los canales institucionales, y se permitió el acceso a todas las carpetas de investigación, y diligencias realizadas.

Además, la represente legal de las menores de edad, estuvo acompañada de un abogado privado, con lo que se procuraron sus derechos como víctima.

Por lo que "nuestro personal agotó todos los recursos de investigación con los que contamos. En ese sentido, informamos que luego de llevar a cabo las diligencias, dictámenes y entrevistas que dictan los protocolos en delitos sexuales, hemos determinado el No Ejercicio de la Acción Penal, al considerar que no existen elementos probatorios que permitan formular una imputación ante un juez de control. Es decir, el resultado de la investigación no nos permite respaldar con evidencia la denuncia presentada".

Compromiso con las víctimas

Derivado de lo anterior, la FGJCDMX señaló que reconoce y respecta el derecho de las víctimas a presentar recursos para la revisión de la actuación del ministerio público, peritos y policías de investigación.

Por lo que la Fiscalía reiteró su apertura para que se revise la investigación en caso de que sea ordenado por las instancias correspondientes.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, "en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita".

El caso en mención se refiere al exmagistrado Manuel Horacio "C", que fue señalado como presunto abusador de sus hijas, de 7 y 5 años, respectivamente.