Desmienten a Sheinbaum, el Estadio Azteca no planea una pronta reapertura

Ante las declaraciones de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el presidente ejecutivo del Cruz Azul, Álvaro Dávila, negó que en el Estadio Azteca se planee una pronta reapertura al público.

Dávila se mostró sorprendido por las palabras de la jefa de Gobierno, quien aseguró en conferencia de prensa que hay contacto con los equipos de futbol profesional que tienen como sede algún recinto de la capital del país para la pronta reapertura de puertas a los aficionados.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Estamos en contacto con ellos (los equipos), pero esta semana consideramos que es prudente mantenernos como estamos”, informó la científica.

Leer más: CDMX está a 4 puntos del sémafor amarillo: Sheinbaum

El directivo cruzazulino confirmó que el día de ayer el equipo entrenó en el Estadio Azteca y escuchó de la dirigencia que no se ve cercana una reapertura, contrario a las palabras expresadas por Sheinbaum.

“Ni siquiera, remotamente, se manejó el tema”, comentó el presidente al detallar la reunión que sostuvo con la administración del Estadio Azteca, recinto donde 'La Máquina' juega sus partidos como local en la LigaMX y el cual podría reabrir sus puertas si se logra el avance al semáforo epidemiolófico en color amarillo en la CDMX, de acuerdo con lo dicho por la doctora.

La cercanía de la liguilla, aseguró Dávila, incrementa el deseo de recibir nuevamente a los aficionados, sin embargo, insistió en que se estudiará la situación para conocer las mejores opciones.

Leer más: Continúa CDMX en semáforo naranja por Covid-19: Claudia Sheinbaum

América tampoco piensa en reapertura

El jueves pasado, un día antes de los comentarios de la política, Santiago Baños, presidente del América, negó la posibilidad de recibir público en una fecha próxima.

“Es un tema más complicado en la Ciudad de México; hasta que no disminuya el tema de contagios no se podrán abrir los estadios aquí. Los números muestran que aún no es tiempo de tomar una decisión así”, compartió el directivo americanista.