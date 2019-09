Despliegan policías en inmediaciones del Aeropuerto de la CDMX

Ciudad de México.- El abogado de los policías federales "rebeldes", Enrique Carpizo, acusó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ha incumplido con los pagos acordados para los agentes del grupo denominado "Policías con Dignidad, Valor y Justicia".



En respuesta, la dependencia que encabeza Alfonso Durazo aseveró que ha cumplido y cumplirá a cabalidad los acuerdos a los que llegó con los representantes de los federales inconformes con su traspaso a la Guardia Nacional.

En tanto, elementos de la Policía capitalina resguardan las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ante eventuales protestas.



Esta mañana, Carpizo subió un tuit en el que afirmó que la SSPC ya no quiere hacer dichos pagos, los cuales no detalló, a pesar de que dio su palabra en las negociaciones que sostuvieron después de bloquear la vía de acceso al Aeropuerto capitalino.



"¿Por eso no quería que se hiciera público, porque son pura mentira los acuerdos?", cuestionó el abogado.



Foto: Reforma

Carpizo acompañó el mensaje con un video en el que explicó que la dependencia les anunció que haría los pagos el jueves pasado; llegada esa fecha, dijo, la SSPC les pidió un día más y luego les informó que depositaría este lunes.



"Les dijimos que no podíamos, que estaba muy complejo; nos pidieron que fuera el viernes, les dimos chance, el sábado, les dimos chance, y quedaron de que hoy, el día lunes, iban ellos a pagar", apuntó.



"Ya está todo listo, ya no hay pretextos y ahora salen con que no, que quieren mañana, a mí me suena a que esto es una burla".



El abogado hizo un llamado al titular de la SSPC, Alfonso Durazo, a cumplir con los pagos acordados porque, advirtió, la situación está a punto de salirse de control.



"Ya aguantamos mucho, ya pidieron mucho tiempo, ya se les dio el tiempo, y yo en lo particular considero que esto es una burla, entonces un llamado al Secretario, un llamado al subsecretario Ricardo Mejía a efecto de que cumplan con su palabra", añadió.



Una hora después del tuit de Carpizo, la SSPC aseguró a través de la misma red social que han cumplido con los acuerdos y pidió a los federales "rebeldes" que los diferendos sean dirimidos por canales institucionales.



"La SSPC informa que ha cumplido y cumplirá a cabalidad los acuerdos a los que llegó con los representantes de los policías federales inconformes con su paso a la Guardia Nacional", afirmó.



"En el mismo sentido, los llama a cumplir estos acuerdos y les solicita que cualquier diferendo sea expresado a través de los canales institucionales correspondientes".