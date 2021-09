Destaca Claudia Sheinbaum austeridad republicana frente a Asociación de Autoridades Locales

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, resaltó que el modelo de "austeridad republicana" realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es la base sustantiva de la transformación de la vida pública del país.

Luego de tomar protesta a la Mesa Directiva 2021-2022 de la XXIII Asamblea Nacional de la Asociación de Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC), la mandataria capitalina apuntó que sus integrantes tienen la tarea de cumplir y trabajar en una agenda local a favor del desarrollo y promoción de los municipios.

En el marco de la visita de AMLO a la capital del país para avalar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, la regente local reteró que este modelo debe ser replicado a nivel municipal y estatal en las diversas entidades de México.

"Hacer de la 'austeridad republicana' un modelo de economía moral que hoy es, no solamente ejemplo en nuestro país, sino en el mundo entero. Es un modelo único, económico, que tenemos que replicar no solamente a nivel nacional, sino en los estados y en los municipios; es, sencillamente, hacer un modelo de gobierno que implique que se acaben los privilegios y se acabe la corrupción.

"Esta asociación tiene una gran responsabilidad, en el sentido de poder compartir esquemas, programas que han sido exitosos en ciertos lugares y que permitan realmente poderse difundir en otros. Pero una base sustantiva es la Austeridad Republicana y el que nunca se nos olvide que estamos en los puestos como encargos públicos y no como cargos públicos; es un encargo que nos da el pueblo para poder transformar las realidades, particularmente, de los que menos tienen", añadió Sheinbaum.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Cambio de conciencia, motor de la 4T: Sheinbaum

Sheinbaum Pardo destacó que la única manera de que avance la Cuarta Transformación, encabezada por López Obrador, es generar el cambio de conciencia del pueblo y realizar acciones en beneficio de sus habitantes.

Comentó que en nuestro país la seguridad es fruto de la justicia, por ello, se debe gobernar con base en la construcción de los grandes derechos para el pueblo de México como la educación, salud, vivienda, movilidad sustentable y medio ambiente, así como combatir la corrupción en el servicio público.

"Si gobernamos pensando en el sistema de bienestar y en los grandes derechos del pueblo de México, no nos vamos a equivocar; y, sobre todo, si gobernamos con lo que hemos ido construyendo como parte y esencia de lo que somos, que es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, jamás nos vamos a equivocar.

"Así que, ese es el mejor elemento histórico y el mejor principio con el que podemos gobernar en los distintos lugares donde nos toca no olvidemos lo que hemos sido, para no olvidar lo que somos y lo que tenemos seguir siendo: somos servidores públicos y, por lo tanto, estamos al servicio del pueblo de México", señaló la científica.

Durante su intervención, el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño, calificó como exitoso al modelo de seguridad que se ha implementado en la Ciudad de México y sugirió que las acciones deben ser replicadas por otras entidades del país, ya que las tareas han permitido contar con mejores elementos de la Policía y generar una cercanía con la población capitalina.

La presidenta nacional de la Mesa Directiva 2021-2022 de la AALMAC y presidenta municipal de Tecámac (Estado de México), Mariela Gutiérrez Escalante, comentó que es fundamental trabajar en armonía, consolidar las acciones sociales y realizar una sinergia entre las diversas instituciones públicas para llevar a cabo la Transformación de la Vida Pública de México en beneficio de los habitantes de nuestro país.