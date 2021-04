Destaca Sheinbaum en la mañanera acciones ambientales de su gobierno

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum destcaó este lunes, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, las estrategias que implementa la Ciudad de México para cuidar el medio ambiente y preservar la salud de los habitantes de la capital del país.

En Palacio Nacional, Sheinbaum mencionó que en la Ciudad de México hay un programa ambiental y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que consiste de siete acciones.

La primera de ellas, refirió la jefa de Gobierno, es la revegetación de la Ciudad de México, con la siembra de 40 millones de plantas y árboles y la ampliación y restauración de parques que estaban en mal estado.

La segunda, continuó Sheinbaum, recientemente postulada como mejor alcalde del mundo, es la recuperación de ríos y canales.

"Cerca de 80 kilómetros de ríos y canales vamos a recuperar, una parte ya se puede observar de manera muy importante en Canal Nacional", asentó la mandataria capitalina, quien más temprano habló de los avances del plan nacional de vacunación en la Ciudad de México.

La tercera acción tiene que ver con el cuidado del agua, el Manejo Sustentable del Agua, subrayó Sheinbaum, reconocida científica.

"Hemos duplicado la inversión y estamos trabajando de manera metropolitana para reducir fugas, y poder tener disponibilidad de agua y cumplir con el Derecho al Agua", apunto la jefa de Gobierno.

Movilidad Integrada

Sheinbaum destacó además Movilidad Integrada, con una inversión muy importante en cablebúses, trolebúses, transporte limpio para la ciudad y en transporte público, y también el Programa de Calidad del Aire.

"Y también estamos trabajando en un programa, junto con el Gobierno de México, que llamamos 'Ciudad Solar'; vamos a instalar una planta solar en los techos de la Central de Abasto, de cerca de 20 Megawatts de capacidad instalada, y que va a operar la Comisión Federal de Electricidad, así que es parte", señaló.

Claudia Sheinbaum sostuvo que reducir la extracción y quema de petróleo de 3.4 millones de barriles diarios a 2 millones de barriles diarios, como anunció el presdiente López Obrador, significa la reducción de 40 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la quema de combustibles fósiles, particularmente de petróleo.

"Y es prácticamente más que el compromiso que estableció México en administraciones anteriores para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero", aseveró la jefa de Gobierno.

Acciones de gobierno federal

Antes, el presdiente López Obrador destacó que las acciones de su gobierno en defensa del medio ambiente se basan en dejar de vender petróleo crudo para comprar gasolinas.

"Vamos a procesar toda la materia prima, todo el petróleo crudo se va a refinar y vamos a producir las gasolinas en el país, de modo que toda la producción petrolera se va a dedicar a satisfacer el mercado interno", refirió el mandatario.

"Lo cual implica extraer menos petróleo, conservar más petróleo, no disponer de este recurso, que debe cuidarse para que no haya emisiones de gases, de dióxido de carbono, en niveles no controlados, y también para cuidar la herencia de las nuevas generaciones".