Destaca consejera del IECM participación de las mujeres en elecciones 2021

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Carolina del Ángel Cruz, destacó la participación de las mujeres en el Proceso Electoral Federal 2020-2021, sosteniendo que ésta ha mejorado gracias al avance de la paridad.

Del Ángel Cruz compartió esta visión durante la transmisión del programa radiofónico “La Cocina de Chabela”, conducido por Maru Chávez y Cecilia Figueroa, con el tema “Participación Política y avance de las mujeres en los procesos electorales”.

En el espacio transmitido por la estación Violeta Radio, la consejera del IECM refirió que hace mucho tiempo, cuando había elecciones en el país, sin órganos autónomos y todo era organizado por el gobierno, las mujeres no tenían derechos, ni siquiera civiles y siempre dependían de un hombre, pues las mujeres no votaban.

"Todas las mujeres que hoy tienen un espacio o cargo público es gracias al avance de la paridad y de las mujeres que salen a las calles a exigir esos derechos, todas están ahí por eso, lo acepten o no, sí están ahí es por la lucha feminista.

"Se habla de una vida de los derechos político-electorales de las mujeres reciente, es decir, ni siquiera han pasado 100 años desde que las mujeres pudieron votar", dijo la comisionada.

Espera avance democrático en el futuro

Carolina del Ángel Cruz igualmente expuso que con el avance democrático en materia electoral, las mujeres comenzaron a acceder a los cargos públicos de elección popular y con ello surgieron las acciones afirmativas, aunque muy limitadas, pues se "procuraba" la postulación de no más de 70% de candidaturas de un mismo género

Sin embargo, en el presente, se ha implementado entre el 60 y 40%, pero la asesora opina que no ha sido suficiente, porque los partidos postulaban a mujeres en espacios con pocas posibilidades de ganar.

"Era simulación pura, postulaban a mujeres como candidatas, pero no había un acceso afectivo al cargo. A partir de estos devenires, avanzó la perspectiva de género y se proclamó una norma Constitucional que determinaba la paridad entre hombres y mujeres, ya no como una acción afirmativa, si no como un principio Constitucional que se debe cumplir", expresó la licenciada en Derecho por la Universidad Nacional autónoma de México (UNAM).

En materia legislativa, por otra parte, reconoció que las actuales diputadas y senadoras tuvieron dos logros importantes en estos temas: la Reforma de Paridad en Todo de 2019, la cual puso el andamiaje para que al día de hoy se pueda exigir a los partidos gabinetes paritarios.

Añadió que la otra reforma aprobada, hace casi un año, tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género.

Finalmente, sostuvo que desde que existe el Instituto Nacional Electoral (INE) no ha habido fraudes, pero sí puede haber resultados que no gustan.

"Considero que la ciudadanía tiene el derecho y la obligación de vigilar los comicios desde una casilla como funcionarias o funcionarios, desde la representación de los partidos o desde la observación electoral, pues no se vale decir que la autoridad electoral no está realizando bien su trabajo", puntualizó la especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).