Destina Claudia Sheinbaum más de 3 mil apoyos de vivienda a habitantes de CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la entrega de recursos del Programa de Mejoramiento de Vivienda para habitantes de las 16 alcaldías, donde se otorgaron 3 mil 253 acciones de vivienda para las que se destinó un total de 431 millones de pesos, a fin de que acercar a la población el derecho a un hogar digno y seguro en la capital del país.

Durante el evento, que se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución, Sheinbaum Pardo comentó que, hay alrededor de 7 mil 465 viviendas que se han apoyado a lo largo de tres años, ya sea en adecuación o nueva vivienda.

"Es un programa muy noble, porque da el dinero directamente a los beneficiarios, sin ningún intermediario (…) no solamente no hay intermediarios, sino que ustedes hacen la vivienda, los arreglos de su vivienda a su gusto con asesoría de un técnico, una técnica del INVI, no tiene que haber contratación de ninguna empresa tampoco, sino que es directamente considerando todas las normas para que no haya problema”, indicó.

Además, dijo, el crédito que se otorga es a tasa cero, es decir, las personas regresan exactamente lo que recibieron, sin ninguna tasa de interés y con facilidades; a diferencia de las instituciones privadas que suelen ofrecer 13 o 15 por ciento de interés para un crédito.

GOBCDMX

Confirma INVI apoyos desde el 2018

El director General del Instituto de Vivienda (INVI), Anselmo Peña Collazo, informó que durante la presente administración capitalina –de diciembre de 2018 a diciembre de 2021- se han otorgado 25 mil 297 acciones de vivienda en conjunto y 31 mil 569 acciones de crédito de mejoramiento de vivienda, es decir, cerca de 57 mil acciones de vivienda de las 100 mil acciones programadas para los seis años; se superó la meta programada a la fecha.

"En esta ocasión estamos entregando 3 mil 253 créditos de mejoramiento de vivienda, con un gasto de 431 millones de pesos; esto significa reactivar la economía en sus localidades y mejorar su vivienda de manera digna, y se reafirma el Derecho social a la vivienda y a la ciudad que nuestra Jefa de Gobierno coloca en el centro de atención a la política social”, apuntó.

Acompañado del director Ejecutivo de Operación del Instituto de Vivienda, Rodrigo Chávez Contreras, el titular del INVI señaló que el presupuesto para la dependencia a su cargo aumentó de 3 mil 200 a 3 mil 700 millones de pesos para este año.

Con ello, se podrá beneficiar a las personas que buscan un hogar nuevo o mejorar las condiciones del que tienen actualmente.