Destituye Fiscalía a funcionario por aplicarse ilegalmente vacuna anti Covid-19

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó que separó del puesto al ahora ex titular de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, Pedro Abelardo Faro Padrón, luego de darse a conocer en redes sociales que fue vacunado contra el Covid-19.

En la denuncia se hace referencia a que el funcionario y los colaboradores de su círculo recibieron el biológico contra el coronavirus, a pesar de no contar con más de 60 años ni ser trabajadores del sector salud.

"En congruencia a los principios de transparencia, honestidad y ética que, en todo momento, deben seguir las y los trabajadores de la institución, se determinó que el servidor público señalado será separado de su cargo", comunicó la dependencia.

Según se detalla, el funcionario, junto con trabajadores de la fiscalía, acudió a aplicarse la dosis al Centro Médico Naval, argumentando que, supuestamente, existía un excedente en la cantidad de vacunas suministradas en el sitio, por lo que iban a desecharse.

"La FGJCDMX reitera que no tolerará conductas indebidas en las que puedan estar relacionados servidores y servidoras públicas de la institución, por lo que reitera su compromiso de investigar y sancionar este tipo de acciones", agregó la institución a través de Twitter.

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

No bajar la guardia es utilizar cubrebocas, mantener sana distancia en el espacio público y en caso de síntomas o haber estado en contacto con un positivo, realizarse una prueba y quedarse en casa hasta recibir los resultados.



"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

"Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.