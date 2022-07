Detecta Auditoría Superior fallas en CDMX

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntas irregularidades en acciones de obra pública y varios millones de pesos que la Federación entregó al Gobierno de la Ciudad de México durante 2021.

El dinero debería haberse destinado para grupos vulnerables como menores y mujeres violentadas.

Por ello, en casi una veintena de casos, la Contraloría General capitalina inició investigaciones para determinar responsabilidades de los funcionarios involucrados en el gasto de tres partidas.

Se trata del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) y Gestión Administrativa y Financiera de Recursos del Gasto Federalizado.

En el caso del FAM, determinó la Auditoría, el DIF realizó un subejercicio, además no devolvió el dinero que no utilizó y no esclareció el destino de una parte.

El DIF junto con el Instituto local de Infraestructura Física Educativa recibieron 678 millones 326 mil 300 pesos; sin embargo, no ejerció 276 millones 661 mil 100 pesos.

Ese monto no fue reintegrado en su totalidad a la Federación, pues sólo devolvió 274 millones 917 mil 800 pesos y hasta marzo de 2022 no había esclarecido el destino de 1 millón 743 mil 500 pesos.

La ASF indicó que tampoco hubo documentación que sustentara seis contratos de obra pública que presuntamente se realizaron con ese capital federal.

"El DIF CDMX careció de metas y objetivos por unidades o áreas, ni por actividad institucional y programa presupuestario", señaló.

La ASF también apuntó que por el dinero entregado por parte del FASP hubo otras inconsistencias por las que solicitó a la Contraloría intervenir.

En tanto, la Auditoría destacó que en el Gasto Federalizado que sería destinado para mujeres hubo un subejercicio y pagos realizados a destiempo.

De dicha partida federal, la Secretaría de Finanzas capitalina recibió 1 millón 860 mil 300 pesos que entregó a la Secretaría de las Mujeres, dinero que sería destinado al programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos.

Pero hasta el 31 de diciembre de 2021, abundó la ASF, el programa sólo tuvo 600 mil 200 pesos y hasta el 28 de febrero de 2022 que se ejercieron 1 millón 33 mil pesos más.

Se reportó que 226 mil 700 pesos no fueron ejercidos.

Te invitamos a leer:

Mientras que otros programas, como apoyo a instancias de mujeres en las entidades federativas, fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género y fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, abundó la Auditoría, ejercieron el dinero fuera de los plazos establecidos sin explicación.