Detectan venta de animales disfrazada en Parque México 

Ciudad de México.- Tras denuncias vecinales, la Alcaldía Cuauhtémoc detectó que agrupaciones civiles usaban el Parque México, en la Colonia Hipódromo, para vender animales de compañía, en vez de darlos en adopción.



El Alcalde Néstor Núñez refirió ayer que, en coordinación con la Agencia de Atención Animal (Agatan), se verificó la documentación de 40 asociaciones que trabajaban en la zona y sólo 16 pudieron acreditar que la donación era su objeto social.

Lo que hicimos fue convocarlos, quien no firmó la carta compromiso para cumplir con determinadas especificaciones y no acreditó el objeto y razón social de su asociación civil, ya no se le permite ponerse en esta zona del Parque