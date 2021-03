Detienen a diputado suplente de Morena por violencia familiar

Ciudad de México.- Elías Montesinos Sánchez, diputado suplente del morenista Eduardo Santillán, tiene una investigación en su contra por el delito de violencia familiar.

Esta semana, fue detenido y presentado el pasado viernes ante un juez de control en el Reclusorio Sur, así lo anunció la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La víctima de iniciales B. M. H., ex pareja del investigado, asegura que las autoridades han sido omisas respecto a la violencia que ha sufrido desde 2015.

"Es una persona que ejercía la violencia, aventaba cosas, me gritaba, cuando íbamos en su vehículo aceleraba y se pasaba los topes, los altos, me decía que ahí nos íbamos a morir.

"Después empezó a escalar. Un día, pues... fue tanto su enojo que me soltó un primer golpe, me decía que me iba a matar", contó la denunciante.

Denuncia víctima desde hace dos años

Desde hace 2 años, la víctima mencionada ha interpuesto tres denuncias por el delito de violencia familiar en la institución.

"En 2019 me volvió a golpear. Fue la primera vez que yo denuncié. Ahí hubo tanta presión que él me ejerció porque ya tenía un trabajo en la misma Fiscalía, me pidió que le otorgara el perdón y se lo otorgué.

"La otra carpeta fue en el 2020. También estaba en su oficina, me golpeó. De ésa hay total impunidad porque no han querido hacer el desglose a Servidores Públicos", mencionó la persona.

La tercera denuncia es de marzo de 2021 y es por ésta que Montesinos fue presentado ante un juez.

"Por la reincidencia se le podía dictar la prisión preventiva justificada como medida cautelar, pero el MP fue omiso en pedirla y no la quiso pedir, por ende lo dejaron en libertad", acusa la mujer.

De acuerdo con la versión de la denunciante la impunidad del servidor público podría deberse a que ha ocupado distintos cargos públicos como Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia en la Asamblea Legislativa; Coordinador de asesores de la entonces llamada Procuraduría General de Justicia local y actualmente, Secretario De la Sala Constitucional del Poder Judicial.

Además de que ha trabajado con el diputado Eduardo Santillán, Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local.

Se prevé que el próximo 10 de marzo se celebre la continuación de la audiencia inicial contra Montesinos, donde el juez dictará si se le vincula a proceso.