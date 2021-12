Detienen a fotógrafo en centro de salud de Benito Juárez; enfermera señala "acoso sexual"

Ciudad de México.- Durante la tarde de este jueves, policías de Blindar Benito Juárez detuvieron al fotográfo Edgard Garrido Cabrera, de la Agencia Reuters, por un supuesto caso de "acoso sexual".

Esto luego de que al realizar su trabajo en una jornada de vacunación anticovid en un centro de salud de la colonia Nonoalco, de la alcaldía Benito Juárez, una enfermera pidió su detención aludiendo que la retrató sin su consentimiento.

A través de un video difundido en las redes sociales, se aprecia como los uniformados llevan esposado al fotográfo, mientras su cámara cuelga del cuello, e intentan subirlo a la patrulla pero éste se cae debido a la maniobra e incomodidad de las esposas.

"Sácame de esto, encima me caí en la mano. Yo no voy a salir escapando, no soy un criminal, lo que están haciendo es incorrecto", explica el fotógrafo de la Agencia Reuters luego de que se cayó y golpeara al interior de la patrulla.