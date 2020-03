Detienen a jóvenes que atropellaron a mujeres policías en GAM

CDMX.- Mujeres policías fueron atropelladas por dos presuntos jóvenes en estado de ebriedad, que intentaron evadir el alcoholímetro en la Alcaldía de Gustavo A. Madero durante la madrugada del sábado.

Los jóvenes fueron identificados como Pablo y Ricardo, quienes no respetaron a las oficiales e intentaron atropellarlas.

Son mujeres, no pasa nada

Dijeron en su declaración.

Los dos hombres intentaron darse a la fuga, donde atropellaron a cinco policías, tres de ellas mujeres y dos hombres, quienes resultaron heridos.

Los hechos ocurrieron en la colonia Ampliación Martín Carrera, donde un vehículo chocó la parte trasera de una patrulla, donde las mujeres resultaron heridas.

Las agentes fueron atendidas por paramédicos y trasladadas a un hospital.

Al sitio acudió uno de los padres de los jóvenes que intentó rescatar a su hijo detenido, quien dijo que "no había pasado nada" y que las agentes no tenían ni un rasguño, incluso dijo que ser policía no es trabajo para mujeres, sin embargo fueron trasladados al Ministerio Público.