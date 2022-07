"Detienen" a niño en el AICM por llevar pistola de juguete... ¡Revisan a toda su familia! VIDEO

CDMX.- Tal parece que los niveles de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) "Benito Juárez" son realmente estrictos con sus pasajeros y sus equipajes, y es que sus autoridades lograron la "detención" de un menor de 6 años edad por "posesión de armas... ¡de juguete!".

A través de un video publicado en la red social Tik Tok, un usuario dio a conocer que viajaba junto a su familia y al arribar al Aeropuerto capitalino las autoridades les detuvieron momentáneamente para una inspeccción a su equipaje.

En el video de poca duración se aprecia que al menos cuatro oficiales acompañan al menor de tan solo seis años mientras revisan su mochila de Mario Bros y toman fotografías a dos pistolas de juguete.

Una de color negro (visible replica de un arma de fuego convencional) y otra color azul con amarillo (aparentemente para lanzar agua), dichas fotos habrían sido ingresadas por las autoridades a un registro sobre el hecho ante el AICM.

Incluso fueron revisadas todas y cada una de las maletas de los familiares que acompañaban al menor de edad, quien vestido con suéter azul, cubrebocas y gran tranquilidad esperaba que los oficiales le regresarán sus juguetes tras tomarles fotosCa.

Se trata de la historia de Jorge Chávez, quien bajo el usuario @jorch-ch bromeó sutilmente sobre la peculiar detención al pequeño con frases como: "Detenido en el AICM por posesión de armas" y " Mochila de Mario Bros del sospechoso", al mismo tiempo que acompañó el video con la canción "Hermano cayó la ley" de los "Tigres de Santa Clara.

Como parte del singular hecho, otros usuarios de la red social se divirtieron y criticaron con comentarios como: "Por sentido común se sabe que no se pueden ingresar armas de juguete" y "Dime que nunca has viajado en avión, sin decirme que nunca has viajado en avión". Mira el video: