Detienen en CDMX a hacker que realizó traducciones absurdas en campaña de VisitMéxico

Ciudad de México.- La autoridades de la Ciudad de México anunciaron el arresto del hacker que el pasado mes de julio del 2020 tomó la página VisitMéxico de la Secretaría de Turismo y realizó una seria de traducciones a lugares y destinos de México afectando la imagen del la dependencia.

Así lo informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes identificaron a Juan Sergio “N” como director Tecnocen, empresa que brindaba servicios a la Secretaria de Turismo y quien tuvo acceso para hackear la página visitmexico.com.

Luego del hackeo, la Secretaría de Turismo habían interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la República por realizar las “traducciones absurdas” en una campaña que promocionaba destinos de México.

Además, poco después de realizar las traducciones, la página quedó bloqueada donde emitía un mensaje que por falta de pago, no se podía tener acceso al portal.

Juan Sergio “N” fue detenido el jueves por la noche por las autoridades de la Ciudad de México, sin embargo fue trasladado este sábado a Cancún, Quintana Roo, donde es acusado de extorsión por la empresa Braintivity.

Juan Sergio “N” fue detenido en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, se le notificó del mandamiento judicial en su contra, se le hicieron saber sus derechos y posteriormente fue entregado a autoridades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para su traslado.

Traducciones en VisitMéxico

El pasado mes de julio, la Secretaría de Turismo, a través de la principal campaña de promoción de turismo en México, VisitMéxico, se vio envuelta en una gran polémica luego de que los nombres de estados y destinos en el país fueran traducidos de forma literal al inglés.

En la página se podía ver al estado de Guerrero como Warrior; Nuevo León como New Lion; Playa del Carmen como Beach of the Carmen e incluso Torreón como Turret.

La Secretaría de Turismo pronto se disculpó por el “error” que aparecía en la página de VisitMéxico, misma que venía arrastrando problemas cuando en días anteriores no se podía acceder a la misma por un supuesto pago faltante a la empresa contratada para administrar el portal.

Así, las autoridades comenzaron una investigación luego de que la secretaría interpusiera una denuncia en contra de la empresa Tecnocen, responsable de la administración de VisitMéxico y quienes habían realizado las modificaciones en internet.