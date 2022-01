Develan Sheinbaum y Beatriz Gutiérrez Müller estatuas en el Paseo de las Heroínas de Reforma

Acompañada de la presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, y otras mujeres destacadas del Gobierno de México y del capitalino, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, develó las estatuas de Carmen Serdán, Juana Belén Gutiérrez, Matilde Montoya y Sara Pérez en el Paseo de las Heroínas, ubicado en la Avenida Reforma.

"Cuando uno piensa, como Jefa de Gobierno, uno de los legados que puede dejar, habiendo tenido este gran privilegio de gobernar a la Ciudad de México, pues este es un legado que dejamos al pueblo de México, no solo a la ciudad, sino al pueblo de México”, expresó.

Con esta develación suman 10 las figuras de mujeres emblemáticas que se han instalado en la avenida más importantes de la capital, por lo que la mandataria local destacó la importancia de que ahora haya más figuras femeninas, tras años de contar mayoritariamente con esculturas de hombres que también construyeron la historia de México.

"Pensamos que era fundamental que en este Paseo (de la Reforma), en esta avenida que tiene este símbolo histórico de los liberales del siglo XIX y de todos aquellos que lucharon en contra de la invasión francesa, pues que llevara un paseo para las mujeres, las heroínas que han forjado la patria de nuestro país”, expresó.

Tras destacar quiénes fueron estas cuatro mujeres, Sheinbaum Pardo detalló que su ejemplo animó la conciencia emancipadora y comunitaria que muchas personas han recreado en la Cuarta Transformación.

"El reconocimiento de las mujeres en la historia de México no es solo, no es solo por ser mujeres y haber abierto el camino, es por haber llegado a una posición que reconoce la historia de México; no es solo haber abierto la puerta a otras mujeres, sino haber representado, desde la difícil posición que tenían, una historia de Independencia, de Libertad y de Justicia para nuestro pueblo”, dijo.

Ante la la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, la mandataria capitalina aprovechó para reconocerla por su trayectoria como periodista y por convertirse en un símbolo al ser la primera mujer en ocupar este cargo, así como la voluntad del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que hoy existiera un gabinete paritario en su gobierno.

Destacan a "forjadoras de la patria"

Gutiérrez Müller comentó que las esculturas de “Las forjadoras de la patria” son un verdadero reconocimiento a las mujeres que nos precedieron desde el siglo XX luchando por un país libre, democrático, de derechos, justo, fraterno e igualitario.

"Así que todas las mujeres de la historia que no sabemos sus nombres, que no sabemos sus méritos fehacientemente, son dignas de ser aplaudida por siempre. Y ese es mi compromiso siempre, lo he platicado mucho con nuestra Jefa de Gobierno, encomiar a la mujer anónima, la que hace cosas todos los días, de manera heroica y muy comprometida con todo lo que le rodea: su familia, su casa, su comunidad, su estado, su ciudad, su país”, pronunció.

En su intervención, la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Fraustro Guerrero, señaló que entre las mujeres presentes se tiene en común con las homenajeadas, el permanente cuidado de la sociedad.

"Las mujeres somos quienes cuidamos lo más íntimo de la célula de esta sociedad y, con ese mismo cuidado, y con ese mismo amor, cuidamos un país, cuidamos una ciudad y tenemos a la Jefa de Gobierno más ejemplar que hemos tenido y que cuida esta ciudad y a su sociedad como nadie”, expresó.

Las esculturas develadas de Sara Pérez Romero, reconocida maderista y activista; Juana Belén Gutiérrez Chávez, magonista, feminista, periodista y luchadora revolucionaria; Carmen Serdán Alatriste, una de las principales precursoras de la Revolución Mexicana; y Matilde Montoya Lafragua, la primera mujer en graduarse como médico, se suman a las efigies de Leona Vicario, las “Forjadoras Anónimas”, Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis Bocanegra Lazo, Margarita Maza de Juárez y Sor Juana Inés de la Cruz, que ya estaban instaladas sobre la importante avenida.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez Saracíbar; la secretaria de Salud, Oliva López Arellano; la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy Ramos; la magistrada Martha Lucía Elizondo Télles, en representación del magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández; el jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real; y las escultoras Edysa Ponzanelli y Socorro López.