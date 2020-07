"Devuélvanme a mi hijo completo": Juana pide ayuda para su hijo desaparecido

CDMX.- Con el cubrebocas humedecido por las lágrimas, Juana Pérez acudió a Palacio Nacional para pedir ayuda por su hijo desaparecido.

Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Juana acudió, junto con un familiar y un abogado, a las afueras de Palacio Nacional para pedir al Presidente Andrés Manuel López Obrador intervenga para recuperar a Dylan, su hijo de 3 años, quien fue robado.

El 30 de junio de este año, Dylan estaba junto con su madre en un mercado local, cuando de un momento a otro ya no lo encontró, ya que se había separado de ella.

De acuerdo con testigos, una niña de 12 años, se acercó al menor e hizo que se fuera con ella hacia el exterior del mercado.

"Yo no le he hecho nada a nadie, respeto a las personas que se llevaron a mi hijo, no les hice nada. Sólo dénmelo", decía Juana entre sollozos / Foto: Reforma

Estoy aquí para pedir ayuda al señor Andrés Manuel López Obrador para que me ayude a que regrese mi hijo a casa, no voy a descansar hasta que me devuelvan completo a mi hijo.

"Yo no le he hecho nada a nadie, respeto a las personas que se llevaron a mi hijo, no les hice nada. Sólo dénmelo", decía Juana entre sollozos.

Hasta el momento no ha tenido respuesta de las autoridades locales y no pierde la esperanza de ver otra vez a su hijo.

