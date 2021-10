Diputada del PAN denunciará a Claudia Sheinbaum por promocionarse con "tarjeta Claudia"

La jefa de Gobierno capitalina subrayó que los programas sociales impulsados por la Cuarta Transformación son un derecho y no una moneda de cambio para obtener votos, como ocurría en los programas "electorales" de gobiernos pasados.

"Que no se hagan bolas, no se trata de cambiar un apoyo por un voto. Jamás haríamos eso, siempre luchamos contra eso. Lo que buscamos es el bienestar de la población", dijo.

En respuesta, Sheinbaum pidió "no hacerse bolas" a los detractores de los programas sociales, pues subrayó que no se busca cambiar apoyos por votos, y recordó que su gobierno desarrolló uno de sus principales programas, Mi Beca para Empezar.

La diputada del PAN recordó que el artículo 134 de la Constitución establece que cualquier acto de propaganda o comunicación debe ser de carácter institucional y sólo con fines informativos, que no es el caso de Claudia Sheinbaum con sus programas sociales.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.