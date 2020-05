Diputadas se manifiestan en contra de la campaña “Cuenta hasta 10”

Ciudad de México.- Diputadas de diferentes grupos parlamentarios reprobaron la campaña del Gobierno federal que pide "contar hasta 10" antes de una acción violenta en el hogar.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, pidió al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, que se corrija la campaña porque normaliza la violencia hacia las mujeres.

Este enfoque de 'desnormalizar' la violencia hacia las mujeres es preocupante.

"Cuando a una mujer se le agrede no se le pide paciencia, ni contar hasta 10, se le ayuda y respalda para vencer el miedo, denunciar y se le protege del agresor. Por favor corrijan", posteó la diputada de Acción Nacional en redes sociales.

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, señaló que la campaña "Cuenta hasta 10" no protege a las mujeres, sino que las revictimiza y las presenta como agresoras.

Exigió a la Presidencia de la República políticas con perspectiva de género, más presupuesto y medidas de atención inmediata a víctimas.

También pidió a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; a la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman, y a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, Candelaria Ochoa Ávalos, seriedad en su trabajo y profesionalismo en sus decisiones.

Al Presidente Andrés Manuel López Obrador le demandó decisiones de Estado y no remembranzas del pasado, pues la campaña contra la violencia de género "ni es campaña ni es contra la violencia de género".

"Esa campaña #CuentaHasta10 es resultado de la invisibilización de la violencia contra las mujeres promovida por el mismo Presidente, ya que presenta estereotipos que revictimizan a las mujeres, al ponerlas como agresoras y no reconocerlas como víctimas", advirtió.

Agregó que es una campaña que avala las mentiras señaladas por el Presidente y que minimiza el problema diciendo que todo es cuestión de no perder la paciencia.

La diputada de Morena Lorena Villavicencio acusó que la campaña promovida por Jesús Ramírez es una copia de las campañas de Televisa de los años 90, que pedían contar hasta 10 para no golpear a la esposa o al hijo.

Demandó al Gobierno campañas serias, coordinadas, integrales, sistemáticas y sistémicas, que ofrezcan elementos a las mujeres no sólo para que conozcan los diferentes tipos de violencia, sino sus derechos y cómo acceder a ellos.

"No es respirando diez veces como frenaremos la violencia. Es castigando al agresor para mandar un mensaje pedagógico a la sociedad de que no vamos a tolerar la violencia a las mujeres. Un pañuelo blanco se convertirá en rojo si no damos seguimiento a la llamada de emergencia, si no se giran órdenes de protección a las mujeres y niñas de forma inmediata, si no se comparten entre los integrantes de las familias las labores domésticas y de cuidado".

Expuso que nuevamente se responsabiliza a las mujeres de la violencia misógina de los agresores.

"¿Y los agresores cuándo serán responsables de sus actos? ¿Cuándo serán sancionados?", cuestionó.

La diputada del PAN Adriana Dávila reclamó a las funcionarias federales la campaña y exigió que ya den resultados en su labor para proteger a las mujeres.

.@M_OlgaSCordero ¿qué clase de campaña es esta? ¿de verdad piensan que es prevención?. Solo faltó poner: si te violentan es tu culpa. Desde el encierro la violencia, desde el gobierno la indolencia. #NosotrasTenemosOtrosDatos

"Por favor mejor ya no se reúnan, que de cualquier manera no ayudan a su género. Si tan solo hicieran su trabajo como lo hacían cuando eran activistas ¡bastaría!", escribió en su cuenta de Twitter.

Reprochó a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por la clase de campaña que inició la administración federal.

"¿De verdad piensan que es prevención? Solo faltó poner: 'si te violentan es tu culpa'. Desde el encierro la violencia, desde el gobierno la indolencia", aseveró.

