Diputados del PAN denuncian a Sheinbaum por violar veda y promover a AMLO

Diputados del PAN denunciaron penalmente a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por violar la veda electoral y hacer promoción a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso de revocación de mandato.



Los legisladores panistas, representantes de la Ciudad de México, pidieron al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al fiscal Especializado en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, que inicien la investigación sobre los reiterados actos de violación de la ley por parte de la mandataria capitalina.



"Por medio del presente escrito acudimos a hacer del conocimiento de la autoridad la violación de la veda electoral, con motivo de la revocación de mandato presidencial, por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo", señala la denuncia presentada.

El diputado Héctor Saúl Téllez señaló que de forma consuetudinaria la jefa de Gobierno en la Ciudad de México ha incurrido en diversas faltas en torno a la revocación de mandato e ignorado las medidas cautelares que le ha impuesto el Instituto Nacional Electoral (INE), que suman por lo menos cuatro por reiteradas conductas delictivas e infracciones a la ley.



"Y la cereza del pastel en esta conducta serial de estar trasgrediendo la Constitución y las leyes, fue el pasado miércoles cuando se dio un mitin en el Monumento a la Revolución, para que se diera una especie de cierre propagandístico para el Presidente de la República.



"Es evidente que le fue encargado a la jefa de Gobierno hacer el cierre propagandístico en la capital para el proceso de Revocación de Mandato y es clara la Ley de Revocación de Mandato en torno a prohibir este tipo de actitudes y proselitismo por parte de funcionarios públicos", manifestó el legislador.

Acusó que Sheinbaum se convirtió en la jefa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que pidió a Ortiz Pinchetti que actúe de forma inmediata y se investigue la "irresponsabilidad" de la jefa de Gobierno y los funcionarios que la acompañaron.



El diputado Santiago Torreblanca expuso que la gente, cuando paga sus impuestos, espera que le proporcionen seguridad y servicios, no que se desvíen los recursos públicos para actos políticos y los funcionarios enaltezcan la figura de otros.



Advirtió que el Código Federal de Delitos Electorales establece claramente que habrá 9 años de prisión a quien desvíe recursos públicos para promover su imagen, la de aspirantes o candidatos en un proceso electoral.

Sheinbaum ha violado la ley de manera burda: Mariana Gómez del Campo

La diputada Mariana Gómez del Campo dijo que de manera reiterada la jefa de Gobierno no solo ha violado las leyes electorales, sino que lo ha hecho de manera cínica y burda.



"Incluso la hemos visto a través de redes sociales cómo se burla del órgano electoral, ha tenido medidas cautelares que debiera estar cumpliendo y las ha violentado una y otra vez, y se pudo ver también una carta especifica donde le solicitan a los trabajadores del Gobierno capitalino que acudan a Monumento a la Revolución.



"Tenemos una jefa de Gobierno distraída, una jefa de Gobierno viendo nada más cómo le puede endulzar la vida al Presidente, cómo le puede iluminar el ojo al Presidente y por eso llevó a cabo el mitin en el Monumento", expresó Gómez del Campo.



El diputado Guillermo Huerta dijo que llevan el registro de todos los servidores públicos que desde el inicio del proceso han participado en la promoción de la "falsa" revocación de mandato y que han incurrido en faltas administrativas como en delitos electorales, empezando por el propio presidente López Obrador.



"Aquí el presidente López Obrador ya prostituyó el proceso de revocación de mandato, ya lo distorsionó, no se aguantaron las ganas de usar recursos públicos, de promoverlo a través de funcionarios públicos y, sobre todo, de violar la ley", dijo.



En la lista están también el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, con lo que se está documentando toda la cadena de los actos de ilegalidad que se han presentado.



"La denuncia que tendrá que revisar Ortiz Pinchetti e investigar a todos los servidores públicos, tiene que atender las quejas o denuncias y de no hacerlo así, serán denunciados por corrupción de servidores públicos.



Dijo que todos los funcionarios que han participado en diversos actos de promoción estarían incurriendo en falta y todos serían responsables. "Nadie se va a salvar", agregó.



Auguró que el próximo domingo seguramente seguirán las anomalías y el PAN buscará probar el desvío de recursos públicos en todo el País, lo que también ayudará a sustentar la anulación del ejercicio.