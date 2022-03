Disculpa pública requiere un protocolo y asumir responsabilidad, dice Sheinbaum sobre Sandra Cuevas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este lunes que una verdadera disculpa pública requiere de un protocolo y debe ser de frente a las víctimas, lo que no ocurrió con el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

"El tema central es que no se hizo una disculpa ni adentro del juzgado ni afuera, por eso yo digo: si el juez te pide que hagas algo, pues hay que hacerlo. Pero si no se hace eso, pues entonces lo que lo que corresponda, entonces ahí fue la decisión de los policías agredidos, de las víctimas y pues el llamado el juez", señaló la mandataria capitalina.

Interrogada sobre si ofrecería el espacio de sus conferencias de prensa para que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se disculpara, Sheinbaum afirmó no se trata del espacio, sino de asumir la responsabilidad.

"Es un asunto de asumir la responsabilidad de la disculpa pública frente a quien recibió las agresiones", subrayó la alcaldesa de las Ciudad de México.

La científica de la UNAM mencionó que se ha visto en la Comisión Nacional de los Derechos Humamos (CNDH) o en la local el protocolo que debe seguir una disculpa pública.

"Es un protocolo. De igual manera, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cuando hay un caso de disculpa pública, también requiere un protocolo, pero lo más importantes es que sea frente a las víctimas", apuntó la jefa de Gobierno.

"Mi punto de vista es que una disculpa pública tiene que ver con un protocolo, sobre todo un reconocimiento y hablarle a las víctimas, y eso es lo que, desde mi punto de vista, está pidiendo el juez nuevamente".

Policía Auxiliar no ha salido de la Cuauhtémoc

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este lunes que ni un solo elemento de la Policía Auxiliar ha salido de la alcaldía Cuauhtémoc, tras el conflicto suscitado con la alcaldesa Sandra Cuevas.

En conferencia de prensa, en la presentación del Programa de Reingeniería de Tránsito, el funcionario mencionó que hubo noticias erróneas de que había salido la Policía Auxiliar de Cuauhtémoc.

García Harfuch advirtió que no ha salido ni un solo elemento de la alcaldía, todos continúan trabajando igual, al momento.

El secretario afirmó que la instrucción de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum a la Policía de la Ciudad de México es no descuidar ninguna colonia, ninguna calle de la demarcación.

"Ya veremos en su momento la contratación de policías que sean contratados por alcaldías, esa es otra cosa. Si a nosotros, por ejemplo, una alcaldía no contrata policía auxiliar o policía bancaria, no quiere decir que la Secretaría de Seguridad Ciudadana retire a los elementos y que no haya nadie cuidando", apuntó.

"La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene presencia en las 16 alcaldías, en todas las colonias de la ciudad y eso no va a cambiar".

García Harfuch aseguró que los elementos de la Policía Auxiliar contratados por la alcaldía Cuauhtémoc continúan laborando en la demarcación.