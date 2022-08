Disminuyen contagios y hospitalizaciones por Covid-19

Las hospitalizaciones por Covid-19 en la Ciudad de México acumulan al menos tres semanas de disminución.

Durante 10 semanas, la Capital registró un incremento de ingresos a nosocomios. Para el 16 de mayo había 58 internados y para la semana del 17 de julio acumuló 696. En tanto que para el 7 de agosto tenía 490 pacientes.

Sin embargo, los contagios activos confirmados y casos sospechosos demuestra que persiste de forma importante la propagación, destacó personal de Salud.

Hasta este fin de semana había alrededor de 500 personas hospitalizadas y al menos 15 mil 892 contagios confirmados en la Capital.

Médicos y personal de enfermería reconocen que el virus no ocasiona, por ahora, más casos graves en los nosocomios como se ha registrado en anteriores "picos".

Aunque, enfatizan que debe priorizarse la reducción en la propagación; incluso, en los hospitales y junto a personas infectadas por coronavirus, explican, hay personas que olvidan las medidas mínimas de prevención.

"Todos queremos que se acabe esto. Tengo la esperanza de que por lo menos sea así siempre, menos letal, pero también necesitamos poner todos de nuestra parte y no seguir jugando a contagiar y contagiarnos porque sigue habiendo muertes.

"No es algo de juego y mucha gente ya quiere hacer ver que no existe el virus, pero sí existe y lo mejor es que lo afrontemos de manera realista y efectiva, no negarlo y voltear a otro lado", enfatiza Alicia, enfermera que lleva casi dos años atendiendo casos de Covid-19.

Además del uso de cubrebocas, ventilación adecuada y priorizar el aire libre, expertos en Salud aconsejan inmunizarse contra el Covid-19.

A diferencia de julio, agosto registra una baja en casos.