Doña Irma es alabada por entregar a presunto feminicida de Fatima

Ciudad de México.- Ante la indignación generada por el feminicidio de Fátima, los usuarios de las redes sociales alabaron la acción de Doña Irma, tía de Mario “N”, quien lo entregó a las autoridades.

Doña Irma se convirtió en tendencia durante la tarde de este viernes, tras declarar que en ningún momento pensó en tener una recompensa económica al entregar a su sobrino y que lo hizo al considerar que era lo correcto.

Cabe recordar que la Fiscalía capitalina ofreció una recompensa de dos millones de pesos a quien diera información que llevara a la captura de los responsables del crimen contra la menor. La cual no será reclamada por la señora, de acuerdo a sus propias delaciones, pese a tener escasos recursos económicos.

Yo no quiero lucrar, jamás he pedido dinero ni quiero. No es que no lo necesite, pero no quiero lucrar", aseguró la señora.