Donan cabello a mujeres con cáncer

Ciudad de México.- En conjunto con la fundación Siempre Luchando, que brinda apoyo a mujeres que luchan contra el cáncer de mama, el programa "Iniciativas UIC" de la Universidad Intercontinental organizó una donación de trenzas.

Doris Calderón Navarro, alumna de segundo semestre de la licenciatura en Nutrición presentó la iniciativa para apoyar a mujeres que requieren de pelucas oncológicas para mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con un comunicado de la institución educativa, en su motivación influyó la reciente muerte de la madre de uno de sus amigo, quien perdió la batalla contra el cáncer.

"Quien está al lado de nosotros tiene una vida y una historia; en la medida que te involucras con el otro puedes hacerlo crecer. Si realmente nos involucramos en la vida de otros, vamos a lograr los objetivos que nos propongamos", indicó.

Foto: Agencia Reforma

Por su parte, la estudiante de bachillerato Luciana Jiménez Figueroa donó 30 centímetros de su cabello y fue la primera vez que participa en esta acción.

"Al empezar, me sentí nerviosa porque he pasado tiempo cuidando mi cabello, pero una vez que terminaron de cortar la trenza, me dio mucho gusto saber que hay algo que pude hacer que podría mejorar la vida de alguien más", compartió.

En total, se recolectaron 53 trenzas y, dado que para la producción de una peluca oncológica se requiere un aproximado de siete trenzas, la aportación de la comunidad UIC contribuirá a la elaboración de entre siete u ocho pelucas.