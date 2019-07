Dos aspirantes lograron puntaje perfecto en Comipems

CDMX.- Este año, dos aspirantes a preparatoria lograron el puntaje perfecto en el Concurso de Asignación a la Educación Media Superior (Comipems) 2019.

Esta prueba de colocación consta de 128 preguntas y un hombre y una mujer lograron contestar todos los reactivos de forma correcta.

Ella pidió omitir sus datos personales, y él se llama Erick Fabián de Jesús Hernández.

Tiene 15 años y logró ser asignado a su primera opción que fue la Preparatoria 9 "Pedro de Alba" de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista con REFORMA, refirió que en su trayectoria escolar, en todos los grados, se ha colocado como estudiante destacado y sus promedios siempre han sido superiores al 9.5

Me gustaría ser un profesionista y sacar adelante a este País, ser un ejemplo. Yo me considero normal, no soy un genio, ni mucho menos, pero creo que si más personas pensaran así sería un mejor País

Expuso.

El oriundo de Ecatepec, Estado de México, consideró que en el territorio mexicano existe demasiado talento y lamentó que no haya apoyos suficientes a la educación, pues -dijo- de lo contrario esta Nación sería una potencia mundial.

Lamentablemente, pues el País no es tan satisfactorio como me gustaría que fuera y pues sí me gustaría que más personas fueran no como yo, pero que les interesen los estudios, que les interese un poco la educación