Efectos de la pandemia atraerán mayor migración a México

México.- Mientras países como Portugal, Italia, España y Colombia han decidido tomar medidas distintas durante la pandemia de COVID-19 para regularizar a los inmigrantes, como incluirlos en trabajos de cosechas y del sector sanitario para que puedan acceder a los servicios de salud, en México han sido privadas de la libertad en estaciones migratorias más de 33 mil 330 personas, de las cuales 4 mil 856 son menores de edad, destacó Sin Fronteras México en su informe «Refugiados en México».

La organización, que contribuye a la promoción, la protección y la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, señaló que México también ha deportado a 22 mil 043 personas, de las cuales 2 mil 686 son menores de edad.

María Fernanda Rivero Benfield, responsable del reciente informe, indicó en entrevista para EL DEBATE que si bien el 2019 fue uno de los años de mayores solicitudes de asilo en México, con 70 mil 609, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), los efectos de la pandemia podrían elevar esas cifras para los próximos meses. Sobre todo —destacó— porque las personas de los países del sur van a tener menos oportunidades y se van a enfrentar a más violencia.

«Ahorita el tema es que estamos un poco detenidos por el hecho de que hay fronteras, como la de Honduras y Guatemala, que están cerradas. Ahora, si Comar nos diera los datos de este último mes, podríamos ver que no ha aumentado muchísimo. Lo que nos preocupa es que cuando se abran las fronteras van a llegar bastantes personas, y obviamente necesitamos darles respuesta», externó.

Limbo jurídico

Asimismo, la también responsable de Comunicación en la organización civil Sin Fronteras México expuso que actualmente la emergencia sanitaria está dejando en el limbo jurídico a muchos migrantes que esperan respuestas tanto de México como de Estados Unidos. Explicó que aun cuando las instituciones como Comar y el Instituto Nacional de Migración dicen que siguen atendiendo, realmente hay vacíos, opinó.

Rivero Benfield destacó un ejemplo, y dijo que cuando las personas refugiadas llegan a México, solamente pueden realizar su papeleo por cuatro delegaciones de Comar en todo el país, que están en Tenosique, Tabasco; Ciudad de México, Tijuana y Tapachula, Chiapas.

«Lo que pasa normalmente es que llegas, solicitas asilo en Tapachula, y te van a pedir que durante más o menos tres meses, puede ser durante más tiempo, vayas a firmar cada semana, no te puedes cambiar de domicilio, no te puedes ir a otro estado. Se puede hacer esa solicitud, pero tarda muchísimo más, entonces la mayoría de las personas se necesitan quedar para ir a firmar», agregó.

No obstante, ahora con la pandemia dijo que se ha suspendido ese proceso. También mencionó que esas personas están sin recursos, sin trabajos informales, que es en lo que pueden trabajar, y al no tener una CURP no pueden ni ir al hospital.

Para Sin Fronteras, mientras las solicitudes de asilo incrementan, el presupuesto en México no corresponde a las necesidades que presenta la Comar. En 2018, el organismo recibió 25.7 millones, en 2019 fueron 20 millones, y para el 2020 se estimaron 47 millones.

Programa Quédate en México

El informe «Refugiados en México» destaca además que desde febrero del 2019 México aceptó el programa MPP o Quédate en México para recibir personas solicitantes de asilo de Estados Unidos en la frontera norte. Hasta el mes de marzo, destaca que habían sido devueltas 64 mil 934 personas de distintas nacionalidades a México a esperar meses su audiencia en el juzgado de asilo.

Sin embargo, desde la implementación de estos programas únicamente a 263 personas se les ha reconocido como refugiados en Estados Unidos. «Lo impresionante son las cifras, y lo que dice es que en realidad Estados Unidos, de todas esas personas, solamente les ha otorgado asilo a 263 personas, entonces ¿qué realmente pasa con el resto?», cuestionó María Fernanda Rivero Benfield. Esas personan —dijo— no pueden regresar a sus países porque corren peligro, y su opción es esperar en México o quedarse en México.

Frente a estos panoramas, destacó algunas propuestas de Sin Fronteras. Entre ellas, favorecer la inclusión de la población migrante y refugiada en condiciones de igualdad a la vida social, económica, política y cultural en las comunidades de acogida; garantizar acceso a la salud de las personas refugiadas en igualdad de condiciones y a los programas de mitigación económica, así como brindar a todas las personas acceso efectivo a sus derechos, sin necesidad de acceder a un documento previo y que las personas refugiadas o solicitantes de asilo por ningún motivo sean detenidas en estaciones migratorias o estancias provisionales en México.

