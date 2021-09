El 90% de los adultos de CDMX ya cuentan con una dosis contra Covid-19: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se han aplicado 9 millones 919 mil 803 vacunas contra el Covid-19, lo que representa una cobertura del 90% en los 7.1 millones de adultos en la capital que cuentan con al menos una dosis y 54% que ya tienen esquema completo.

La mandataria capitalina detalló que se espera el arribo del biológico Sputnik V para aplicar segundas dosis al grupo de 30 a 39 años, más los que corresponde a AstraZeneca y se iniciará –la próxima semana– la inoculación de jóvenes de 18 a 29 años residentes de Cuajimalpa.

Al último corte, se han inoculado a 250 mil personas rezagadas que no pudieron acudir a su cita de vacunación o que en primera instancia decidieron no vacunarse.

Leer más: Promueve Sedema comercio justo con caravana de productores rurales en CDMX

"Es gracias a la vacunación que se pueden abrir todas las actividades y que, aun así, va disminuyendo el número de personas hospitalizadas, y también la cantidad de personas que se están vacunando.

"Es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, tiene un porcentaje altísimo –40% en muchos estados– que no se están vacunando, aquí el porcentaje de personas que no se vacunan, pues es el 10%, máximo, porque ha habido mucho rezagado que se han seguido vacunando", agregó.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México

Aparecen dos serpientes en una cubeta en el Metro Chabacano de la Línea 2

No hay que bajar la guardia, insiste Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Pardo destacó que durante la semana pasada en la que se presentó una estabilización en las hospitalizaciones, por lo que la próxima semana se mantendrán las mismas actividades del programa ‘Reactivar sin Arriesgar’.

Ante esto, la doctora consideró que es necesario mantener las medidas sanitarias para evitar un repunte en los ingresos a los nosocomios.

"Consideramos que tenemos que ser cautelosos y, al mismo tiempo, el llamado a la ciudadanía es de no bajar la guardia, estamos positivos en el sentido de que hay vacunas, que se está vacunando a los adultos mayores, pero eso no significa que bajemos la guardia", puntualizó.

La mandataria local señaló que en la capital se cuentan con suficientes camas en los hospitales.

Leer más: Presenta Claudia Sheinbaum nuevos puestos de periódico en el Centro Histórico

Les pido que no dejemos de cuidarnos: 1. No fiestas ni reuniones; 2. No lugares cerrados sin ventilación; 3. Sana distancia; 4. Lavado de manos; 5. Cubrebocas; 6. Si tienes síntomas, hazte la prueba. El #Covid19 no se va de vacaciones. Sigamos sin bajar la guardia", enfatizó Sheinbaum Pardo.