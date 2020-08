El Gobierno de México debe muchas respuestas sobre las clases a distancia

México.- La estrategia de clases a distancia anunciada por la autoridad para el nuevo ciclo escolar, de la mano de tecnologías como televisión, internet y radio, así como con la participación de maestros y libros de texto, ha generado muchas dudas entre padres y maestros que debería responder la autoridad, consideró para EL DEBATE el especialista en educación Marco Fernández.

Aunque reconoció que las circunstancias no son sencillas y requieren de la colaboración tanto del Gobierno federal como de los Gobiernos estatales, dijo que es primordial trabajar en medidas que permitan la retroalimentación entre profesores y alumnos.

Dudas pendientes

El especialista en la Organización México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey consideró que el Gobierno de México ha perdido las oportunidades recientes de explicar cómo se ve realmente el futuro del inicio del ciclo escolar.

Según Fernández, hasta ahora no se sabe, por ejemplo, cómo van a apoyar a las mamás y a los papás que ya están trabajando de manera presencial, de forma que realmente ellos a su vez puedan apoyar a sus hijos en conjunto con los profesores.

Aunado a ello, agregó que es fundamental que la autoridad explique qué aprendieron de las cosas que no salieron correctamente del ciclo escolar anterior, para que a partir de una autocrítica puedan desarrollar una estrategia mucho más eficaz respecto a la importancia de la retroalimentación por parte de los docentes hacia sus alumnos.

Marco Fernández destacó que precisamente la retroalimentación es de vital importancia para que los alumnos realmente aprovechen las lecciones que estén tomando a través de la televisión.

Cuestionó que la Secretaría de Educación tampoco ha abordado el creciente y preocupante problema del abandono escolar, que se ha multiplicado por diversas razones académicas, socioemocionales y por supuesto económicas; así como tampoco el caso de los alumnos con capacidades diferentes.

Mencionó que si bien la SEP ha anunciado que está capacitando a los docentes, ciertamente se les ha enseñado a utilizar herramientas como el Google Classroom, que —destacó— no tiene que ver con cómo van a poder retroalimentar a los chicos que estén tomando las clases a través de la televisión: «Nadie está diciendo que es fácil. Yo creo que en ese sentido implica también una corresponsabilidad en primer lugar con las autoridades de los estados, ellos son los responsables de los sistemas educativos en sus entidades, y también es una responsabilidad de todos como miembros de la sociedad de tratar de coadyuvar con los maestros para enfrentar este problema», apuntó.

Apoyo en internet

Marco Fernández, experto en educación e investigador de la Organización México Evalúa, destacó que sorprende que hasta ahora el Gobierno de México no haya anunciado algún tipo de acuerdo con Teléfonos de México y diversas compañías de telecomunicaciones para que justamente se pueda garantizar algún tipo de apoyo que permita a los alumnos tener Internet en sus teléfonos y acceder a las plataformas educativas a través de ellos: «Sería primordial, pero no termino de entender por qué pasan los meses, y no logramos hacer ese acuerdo, pero sí se decide que se va a dar 450 millones de pesos a las televisoras para transmitir contenidos educativos», apuntó.

Cabe destacar que el Gobierno de México firmó un acuerdo con Televisa, TV Azteca, Imagen TV y Multimedios para dar clases en seis canales de televisión, 24 horas al día, los siete días de la semana, y quien no tenga acceso a la televisión tendrá radio, libros de texto y atención telefónica.

Otros países

El especialista mencionó que Colombia es un país que también se ha apoyado mucho en la televisión para la educación durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Lo anterior, mientras países como Uruguay tienen plataformas más robustas que permiten impartir las clases.

Escuelas de Tiempo Completo

Marco Fernández indicó que en México un millón de alumnos se benefician de las escuelas de tiempo completo, que otorgan alimento a los menores. Sin embargo, destacó que el presupuesto se terminó para el ciclo escolar 2019-2020, aun cuando los alumnos dejaron de acudir a las escuelas desde abril. Destacó que tampoco hay claridad sobre dónde está ese recurso sobrante que puede ser utilizado con una nueva mecánica para este ciclo escolar.