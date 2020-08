"El Marro": ascenso y caída del líder del Cártel Santa Rosa de Lima

Guanajuato.- José Antonio "N", mejor conocido como "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue detenido la madrugada de este domingo 2 de agosto durante un operativo del Ejército Mexicano con apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE) en un poblado de Guanajuato. La noticia fue dada a conocer por el gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Junto a "El Marro" las autoridades lograron detener a otras cinco personas, asegurar un arsenal y rescatar a una empresaria originaria de Apaseo El Alto que mantenían secuestrada. José Antonio "N" fue trasladado en helicóptero para ser puesto a disposición de un juez y luego ser trasladado al CEFERESO del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

El gobernador de Guanajuato aseguró que "esta detención es un gran paso para recuperar la paz" en el estado, donde la violencia se ha recrudecido desde los últimos años debido a la guerra que mantenía "El Marro" con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", por el control de la zona.

En apenas unos años, "El Marro" pasó de asaltar camiones de carga a convertirse en líder del Cártel Santa Rosa de Lima, una organización criminal dedicada principalmente al robo de combustible o "huachicol", una de las mayores industrias del país durante años, hasta que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió la persecución del cartel, poniendo fin a un suculento negocio de 65 mil millones de pesos (unos 2 mil 888 millones de dólares) anuales.

Los inicios de la vida criminal de "El Marro" se remontan a 2010, cuando llegó a ser detenido por asaltar camiones de carga, pero logró obtener la libertad, decidiendo incursionar al robo de hidrocarburos de los ductos de Pemex en Guanajuato, donde se encuentra la refinería Salamanca, una de las más grandes del país.

Sin embargo, fue en 2017 cuando el Cártel de Santa Rosa de Lima cobró fama nacional, al difundirse un video en que "El Marro", acompañado de decenas de hombres armados, le declaraba la guerra al Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos integrantes ya por entonces intentaban irrumpir en Guanajuato.

La disputa entre los cárteles de "El Marro" y "El Mencho" se originó por ell control del llamado "Triángulo de las Bermudas", una zona conformada por los municipios guanajuatenses de Irapuato, Salamanca, León, Celaya y Los Apaseos, llamada así por ser un punto clave para el robo de combustible al ser atravesada por varios ductos de Pemex. Esto ha dado pie a una ola de violencia sin precedentes en la región.

El clima de inseguridad en Guanajuato pronto acaparó la atención nacional, provocando que las autoridades pusieran en marcha en marzo de 2019 el operativo "Golpe de Timón", cuyo objetivo principal era capturar a "El Marro". Comenzaron asegurando decenas de vehículos con reporte de robo y una veintena de inmuebles en la comunidad de Santa Rosa de Lima, Villagrán, donde fue fundado el grupo delictivo (de ahí su nombre).

En abril de ese mismo año, fueron colocadas en Salamanca una serie de mantas con presuntas amenazas al presidente Andrés Manuel López Obrador por parte de "El Marro". En el mensaje, el líder "huachicolero" exigía a AMLO retirar a la Guardia Nacional, Ejército y Fuerzas Federales del estado, amenazando con asesinar gente inocente e incluso hacer estallar un supuesto explosivo cerca de una refinería de Pemex, lo que no finalmente ocurrió.

A lo largo del año pasado, decenas de mensajes fueron difundidos en narcomantas en más de 20 municipios de Guanajuato, con amenazas directas contra el CJNG, mientras las ejecuciones y enfrentamientos se multiplicaban por doquier, al punto que Guanajuato cerró el 2019 con un récord histórico de homicidios: 2 mil 834 asesinatos dolosos fueron registrados a lo largo de todo el año, en contraste con los 2 mil 609 de 2018.

Guanajuato estuvo marcado por diversos episodios violentos con gran número de asesinatos, algunos de los más notables han sido: la masacre en el table dance "Playa Men's Club" de Salamanca, en marzo de 2019, donde 15 personas fueron asesinadas y cinco más heridas; la masacre en un paradero de tráilers de Irapuato ocurrida el pasado 10 de junio, donde 5 personas fueron asesinadas y dos más heridas; o la masare en un anexo de Irapuato el pasado 1 de julio, con 24 hombres asesinados y 7 heridos.

Con el estado de Guanajuato como principal foco de violencia en el país, el círculo de "El Marro" se hacía cada vez más estrecho, y el Gobierno Federal redoblaba esfuerzos para capturarlo en coordinación con las autoridades estatales. José Antonio se vio obligado a abandonar su pequeño paraíso en Villagrán para eludir la justicia e incluso evitó ser detenido en al menos cinco ocasiones.

Mientras el líder "huachicolero" permanecía prófugo, lograron asestar golpes importantes a la estructura del cártel, capturando a colaboradores cercanos a "El Marro", como su madre y su padre, quienes tuvieron que ser liberados posteriomente debido a fallas en los procedimientos ministeriales.

"El Marro" respondió a estas acciones con bloqueos en carreteras de varios puntos de Guanajuato, vehículos y comercios incendiados, balaceras. Paralelamente, se difundían en redes sociales videos donde aparecía reclamando en llanto por el arresto de su madre, amenazando con recrudecer la violencia contra la población civil.

Aunque me quede solo como un pinch# perro, me les voy a aferrar pu#%s (...) voy a ser una piedra en el zapato".

En otro video difundido el mismo día, "El Marro" insinuaba una supuesta colusión entre las autoridades y el CJNG en su contra, e incluso amenazó con forjar una lianza con grupos rivales del CJNG, como el Cártel de Sinaloa, para hacer frente a los hombres de "El Mencho".

Aquí les vamos a ver todavía y aunque me cueste el h$%& trabajarle a los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa, pero aquí. Primero les he de servir a cualquiera de los señores, pero a esos (CJNG) no los voy a dejar entrar", dice en el video.