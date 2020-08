"El Marro": la alianza que el Cártel Santa Rosa de Lima buscó con el Cártel de Sinaloa

Guanajuato.- José Antonio "N", alias "El Marro", líder del Cártel Santa Rosa de Lima, fue detenido a madrugada de este domingo 2 de agosto en Guanajuato durante un operativo encabezado por el Ejército Mexicano con apoyo de la Fiscalía General del Estado (FGE), tras años prófugo de la justicia y señalado como el causante de la ola de violencia en que se ha sumido Guanajuato.

La noticia fue dada a conocer por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien detalló que "El Marro" fue capturado junto a otras cinco personas, además de que se logró rescatar a una empresaria originaria de Apaseo El Alto que se encontraba secuestrada en un domicilio.

"El Marro" se erigió como uno de los criminales más buscados por las autoridades tras convertirse en el líder del Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), grupo criminal dedicado principalmente al robo de combustible en el estado de Guanajuato, su bastión, pero también a actividades como extorsión a pequeños y medianos empresarios, secuestros, narcotráfico y lavado de dinero, lo que propició un fuerte clima de inseguridad en la entidad.

Semanas previas a su captura, la violencia en Guanajuato se había recrudecido. "El Marro" apareció en varios videos difundidos en redes sociales, amenazando tanto a las autoridades como a su acérrimo rival, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", con quien se disputa el control de la entidad desde 2017. Desesperado por verse rodeado, el líder 'huachicolero' amenazó con forjar una alianza con el Cártel de Sinaloa para hacer frente al CJNG.

El fin de semana del 20 de junio se vivía una nueva jornada violenta en Guanajuato. La Sedena, en conjunto con la Guardia Nacional y la FGE había desplegado un operativo que culminó con la captura de 26 presuntos miembros del Cártel Santa Rosa de Lima, entre ellos la madre, la novia y la hermana de "El Marro", presuntas operadoras financieras del grupo criminal.

José Antonio "N" respondió desatando hechos violentos en varios puntos de estado, principalmente en Celaya, con bloqueos de carreteras, vehículos y comercios incendiados, ataques a balazos y granadas. Ese mismo día se difundió un video en que "El Marro" reiteraba sus amenazas contra el CJNG y la autoridades, a quienes recriminaba meterse con su familia.

Ahí llegó a decir que no dudaría en forjar una alianza con grupos rivales de "El Mencho", como el Cártel de Sinaloa, con tal de impedir la entrada del Cártel de Jalisco a Guanajuato.

Aquí les vamos a ver todavía y aunque me cueste el h$%& trabajarle a los señores de la frontera o algunos señores de los de Sinaloa, pero aquí. Primero les he de servir a cualquiera de los señores, pero a esos (CJNG) no los voy a dejar entrar", dice en el video