El caso Sandra Cuevas es una decisión política, no jurídica: Monreal; advierte "golpe judicial"

El senador Ricardo Monreal, de Morena, afirmó este martes que en el caso de la suspensión del cargo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, la perredista Sandra Cuevas, está muy claro que es una decisión política, no jurídica, y advirtió le preocupa el Estado de Derecho en la Ciudad de México porque solo por la vía democrática se debe decidir y no por un "golpe judicial".

El legislador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) apuntó que hubo un exceso y un abuso de la jueza que decretó la suspensión al cargo, del Poder Judicial y "de quien se lo ordenó", aunque no dijo nombres.

El exgobernador de Zacatecas, quien refrendó su amistad con Sandra Cuevas, manifestó que le preocupa el Estado de Derecho en la Ciudad de México, y apuntó que solo por la vía democrática se debe decidir y no por la vía de un "golpe judicial".

"Deseo que quien tomó la decisión reflexione en el daño tan profundo que le causa a la democracia, la gente es la que decide quien gobierna, no una jueza", sostuvo Monreal, quien aspira a la candidatura de su partido para las presidenciales de 2024 .

En conferencia de prensa, Monreal, quien fue jefe delegacional en la alcaldía Cuauhtémoc, pidió que se deje gobernar a quien fue elegido democráticamente e hizo un llamado a la cordura y la tolerancia.

Además, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado señaló que no tiene en su mente negar a sus amigos y a la gente que estima, como en el caso de Sandra Cuevas.

"Yo pienso que la delegada Sandra Cuevas es una mujer íntegra, es una mujer digna, le expresó toda mi solidaridad, porque no soy de los que oculta su amistad o que los deje cuando están en desgracia y estar con ellos solo cuando están en las altas cúspides de la fortuna o del poder, es aquí cuando se conoce a los amigos o a las amigas", declaró.

"Yo creo que en este tema hay un exceso y me parece que abusaron de esta circunstancia. Nunca, que yo recuerde, había pasado esto en la Ciudad de México, no hay precedente en la Ciudad de México y me preocupa el Estado de Derecho, porque soy de los que piensa que solo por la vía democrática se debe decidir y no por la vía de un golpe judicial".

Defiende Monreal amistad con Sandra Cuevas

Creo en la justicia, abundó el coordinador de los senadores morenistas, creo que que debemos proteger y ayudar a los perseguidos políticos, tengo la convicción de que tenemos que ayudar a los desvalidos, esa es una causa que Morena siempre defendió.

Ricardo Monreal defendió además su amistad con la perredista Sandra Cuevas, quien ha acusado directamente a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum de peesecución política.

"Sí es mi amiga y le deseo que le vaya bien, soy hombre de fe, creo en Dios pero también creo en la justicia terrenal, me da mucha pena ver al Poder Judicial local reducido a órganos de consigna, me da mucha pena ver eso", subrayó el legislador.

Monreal evadió señalar a la jefa de Gobierno, porque "no deseo confrontarme con nadie". Aunque señaló que hubo un abuso de la jueza, del Poder Judicial y de quien se lo ordenó. Dijo además que no se apartará de sus convicciones, a pesar de que incomode dentro de Morena.

"Le deseo que salga todo bien a la alcaldesa de la Cuauhtémoc, le mando un abrazo y mi solidaridad completa, que Dios le ayude porque son momentos que yo ya he vivido en muchas ocasiones y les quiero compartir y decir que al final la justicia llega, aunque sea tarde. Y ella ha actuado con dignidad", aseveró Monreal.

El senador mencionó que hay jurisprudencia y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos según las cuales el Poder Judicial no está facultado para cesar o suspender a quien fue electo democráticamente.

Se homologa a presidenta municipal una alcaldesa y hay jurisprudencia de la Corte, en el sentido de que no puede ocurrir una remoción, suspensión o destitución por un órgano jurisdiccional en contra de un órgano electo democráticamente", expuso.